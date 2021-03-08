Чуткая любовь

Ты знаешь, что такое чуткость? Быть чутким — это понимать других, заботиться об их нуждах и желаниях, быть внимательным к их интересам и проблемам. В сегодняшнем рассказе папа преподал Мите урок чуткости. Вот как было дело.

Приближалось восьмое марта. Митя думал, что нарисовать на поздравительных открытках маме и бабушке. Он решил посоветоваться с папой.

— Я могу нарисовать корабль, самолёт или собаку. Что лучше? — спросил мальчик.

— Букет цветов, — с улыбкой ответил папа. — Пойдём, я тебе кое-что покажу!

Митя последовал за ним, сгорая от любопытства. Папа достал из своего тайника комнатное растение с белыми цветами и мягкого медвежонка.

— Твоя мама любит мягкие игрушки и цветы. А бабушке подарим семена. Она счастлива, когда у неё много разных семян! — папа вытащил бумажный пакет. — Я бы никогда не дарил такие подарки, если бы думал о себе. Но у любви есть глаза и уши — любовь чуткая! Она видит и слышит нужды другого человека и знает, что может сделать его счастливым.

Наступил праздничный день. На улице ярко светило солнце, звенела капель. С гостинцами и цветами приехали бабушка с дедушкой. У всех было радостное весеннее настроение. Мама с бабушкой сияли: они были в восторге от папиных подарков. Папа действительно хорошо знал, чему они обрадуются.

Митя удивлялся. «Цветок, мишка, семена… — думал он. — Как это может так нравиться?» Мальчик начал понимать, что все люди разные, но Господь желает, чтобы все были счастливы.

Из книги Анастасии Морозовой «По дороге Домой»

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.