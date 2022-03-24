При участии Московской духовной академии прошла международная конференция «Классика и современность»

Конференция была приурочена к 170-летию со дня смерти Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского

МОСКВА. 4–5 марта состоялась Международная научная конференция «Классика и современность», приуроченная к 170-летию со дня смерти Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского и 175-летию «Выбранных мест из переписки с друзьями». Конференция была организована Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова совместно с Московской духовной академией, Гоголевской комиссией Научного совета «История мировой культуры» РАН и Отделом русской классической литературы Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН.Среди участников конференции были не только ведущие российские литературоведы, но и специалисты по русской литературе из других стран: Китая, Кореи, Сербии, Словакии.

В первый день конференции прошло заседание двух секций — «Гоголь и Жуковский» и «Последняя книга Гоголя: “Выбранные места из переписки с друзьями”». Во второй день также работало две секции — «Гоголь в современном мире» и «Творческое наследие Гоголя: история и современность».

Всего выступило около 40 докладчиков. Московскую духовную академию представляли преподаватели кафедры филологии: архимандрит Симеон (Томачинский), доцент, к.ф.н., кандидат богословия, и С. В. Бурмистрова, доцент, к.ф.н.

Архимандрит Симеон (Томачинский) выступил с докладом на тему «Традиции богослужебной литературы в “Выбранных местах из переписки с друзьями” Н. В. Гоголя». В своём произведении Гоголь говорил так: «Ещё тайна для многих этот необыкновенный лиризм — рожденье верховной трезвости ума, — который исходит от наших церковных песней и канонов». Сам Гоголь переписывал богослужебные тексты, в частности из Миней, в отдельные тетрадки. Эти выписки вошли в 9-й том полного собрания сочинений и писем Гоголя в 17 томах и доступны для изучения. Гоголевская лира активно напитывалась звуками и смыслами из литургической поэзии. В докладе были рассмотрены некоторые следы влияния гимнографии на «Выбранные места из переписки с друзьями».

В докладе С. В. Бурмистровой «Из истории критической рецепции Н. В. Гоголя в “Богословском вестнике” конца XIX — начала XX века» был проанализирован обширный пласт материалов о Гоголе, опубликованный на страницах дореволюционных номеров журнала. Большая его часть касается вопроса о религиозном миросозерцании Гоголя, особенностях его личности. Хронологическая близость двух юбилеев писателя (50-летие со дня смерти в 1902 году и 100-летие со дня рождения в 1909 году) объясняет активное присутствие «гоголевского текста» в академическом журнале. Кроме юбилейных историко-литературных статей о Гоголе в «Богословском вестнике» содержатся также публикации научно-богословского характера, в которых творческое наследие писателя выступает в качестве иллюстрации христианского вероучения. В докладе отмечается, что диапазон оценок Гоголя, представленный в журнале, очень широк. Писателя называют основателем реализма в отечественной словесности и ревностным христианином, впервые провозгласившим в литературе идею «о необходимости согласования всего строя нашей жизни с требованием Евангелия». В то же время встречаются публикации, носящие либеральный оттенок, в которых Гоголь назван «посредственным мыслителем и плохим моралистом», а также высказано стремление избавить литературу от влияния «гоголевской школы». В заключении доклада отмечено, что «Богословский вестник» вносит значительный вклад в научное изучение личности и религиозного пути Гоголя.

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.