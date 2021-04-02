«Cветлячки» особого назначения

«Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Евангелие от Матфея 25:40).

Про спецназ вы, конечно, слышали. А слышали ли вы про СВЕТНАЗ? Это такие «светлячки» особого назначения. Их частенько собирает обычный человек Роман Седов, чтобы сделать чью-то жизнь хоть немного радостнее. И, как вы понимаете, Роман сразу перестаёт быть обычным (в смысле заурядным): через него Бог творит великие дела.

Вот лишь небольшие фрагменты постов Романа в соцсетях:

«Завербовал вчера СВЕТНАЗ для обеспечения продовольствием и душевной теплотой парализованного Романа. Помните, мы искали обогреватель для Ромы? Дело было давно… И вот вдруг пишет мне человек из Литвы: так, мол, и так, увидел пост, хочу Роману как-то помочь. Присылает денег мешок! Говорит: “Распредели мудро, чтобы какое-то время продукты ему периодически заносить”. У меня в том городе есть друзья, которых я попросил на время стать секретными светлячковскими агентами — раз в неделю приносить Роме гостинцы. И Роме веселее: новые лица, и друзьям хорошо: сделали добро и на душе светлее!»

«Когда Наталья окончательно теряет надежду на то, что я в своей вечной суете вспомню о ней и навещу просто так, тогда она придумывает повод и приглашает меня “спасти мир” в формате её бренного жития. А сегодня был не придуманный повод — пересохло в горле так, что трудно было сглотнуть. А воды подать некому… Спешу на помощь! Залетел на 5 минут, завёз необходимое и — дальше спасать мир. А Наталья опять одна… Вот мы и решили снять ролик для всех, кто хотел бы хоть разок совершить микроподвиг для незнакомого человека просто так. Достаточно выделить из всей жизни всего-то полтора часа вместе с дорогой. Взять печенек к чаю, выслушать человека, рассказать что-то о себе. Вам — пустяк, а для Натальи — новый друг, день удался!»

«Случайно познакомился с одинокой мамой, которая одна воспитывает сына с тяжёлой родовой травмой. Сильный пол частенько незаметно сливается, когда малыш рождается с отклонениями такого рода. Ну а слабый… Впрягается за троих и тянет эту лямку до изнеможения. И в этом есть что-то из христианства. Бог ведь тоже, наверное, мог сделать нам всем “аборт”, когда что-то в нашем развитии пошло не так. Но Он пришёл к нам, оставив всё, и впрягся! До изнеможения. До смерти! Поэтому такие сильные духом мамы мне всегда чем-то напоминают Христа. Света с сыном ходят на учёбу и массаж. Возить мальчика на коляске по нашим дорогам и сугробам тяжко, и поэтому семья только мечтает, а мы уже ищем коляску с электроприводом».

Необходимая сумма была собрана очень быстро, коляска куплена, доставлена и пущена в дело. Рома-светлячок в конце отчётного ролика сказал:

«Все герои! А главный герой — Бог! Если бы не Он, всего этого не было бы. Не было бы и мысли зайти на чью-то страничку, потратить время, вникнуть в суть проблемы. Если бы свыше не пришла эта мысль, ничего не было бы. Для чего все эти отчёты? Я уверен, что это вдохновит ещё кого-то. По своему опыту скажу, что, бывает, сделаешь что-то доброе и понимаешь, что сделал это не потому, что ты добрый, а чтобы стать добрым. Каждый раз, когда соприкасаешься с несчастными случаями, несчастными людьми, ты видишь Бога. Бог со мной не потому, что я такой добрый супергерой. В первую очередь, Бог с этими страдающими людьми, а понимаем мы это, когда становимся к ним ближе, ведь Бог среди них особенно».

По материалам постов Романа Седова в VK

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.