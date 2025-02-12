«Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости?» (Библия, книга пророка Исаии 40:13, 14).

Я восхищён Тобой, Создатель!

Кто может это уместить?

Ведь Ты всему, что есть, податель —

Всем нам даруешь жизни нить.

Когда творишь там, во Вселенной,

Кто подаёт Тебе совет?

Ты был и есть всегда нетленный,

И для Тебя пределов нет.

Любовь Твоя неповторима,

В ней столько нежности, тепла!

Она внутри Тебя хранима,

Она мне душу сберегла.

Ты для меня есть центр Вселенной,

Ты смысл жизни всей моей.

Ты приходи скорей, Нетленный,

Любовью сердце мне согрей.

Виктор Швецов