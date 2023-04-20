Да будет свет!

Замечали ли вы, что зимой хочется включить ещё пару лампочек, что организм требует света? Это ваши митохондрии просят помощи! Если вы дочитаете эту статью до конца, то посмотрите на солнце по-новому.

Напомним, что за выработку энергии в нашем организме отвечают митохондрии — крошечные энергетические станции (в каждой клеточке их около 2000). Мы живём за счёт энергии, вырабатываемой ими. Побочные продукты этого производства — свободные радикалы. Наверняка вы наслышаны о них. Свободные радикалы обладают агрессивными свойствами: к чему ни прикоснутся, везде вызывают повреждения. Одним словом, вредители. Если не нейтрализовать их, они разрушат и митохондрию, и клетку. Там, где свободные радикалы побеждают, появляются онкология, деменция и многие другие заболевания.

Если свободных радикалов слишком много, то развивается так называемый оксидативный стресс. В последнее время много говорят об антиоксидантах — веществах, помогающих обезвреживать свободные радикалы. Но мало кто знает, что в организме есть целая система «гашения» этих вредителей. Если бы её не было, не было бы и нас.

Учёные обнаружили, что гормон мелатонин нейтрализует свободные радикалы в митохондриях. Мелатонин производится в шишковидной железе (эпифизе) ночью. Причём, чем больше человек был на солнышке днём, тем больше мелатонина выработается в ночное время.

Действие мелатонина

Улучшает сон,

необходим для контроля стресса,

поддерживает хорошее настроение,

является антиоксидантом (то есть борется со свободными радикалами),

улучшает циркуляцию крови в капиллярах,

стимулирует иммунную систему,

регулирует обмен веществ,

антиоксидант для митохондрий в ночное время.

Этот ночной мелатонин направляется в общий кровоток и поступает к митохондриям, поддерживая их в тёмное время суток. Но как только занимается заря и светлеет, эпифиз прекращает выработку мелатонина. Где же митохондриям взять мелатонин днём? Как гасить оксидативный пожар? Оказывается, только 5% мелатонина вырабатываются ночью в мозге, а остальные 95% производят сами митохондрии. Этот дневной мелатонин не идёт в общий кровоток, а используется митохондриями, чтобы охлаждать свой «двигатель». Мелатонин выполняет роль своеобразной «системы охлаждения».

Стимулятором производства этого митохондриального мелатонина является инфракрасное излучение. 54% от солнечного излучения — инфракрасное, именно то, которое нужно нашим митохондриям, да и всему организму, для борьбы со свободными радикалами.

Друзья, запомните: ничто не может простимулировать митохондрии так, как солнечный свет. Он нужен не только для производства витамина D. Он ещё защищает нас от свободных радикалов, а значит от новообразований и многих других неприятностей. Фрукты и ягоды, богатые антиоксидантами, — это здорово, но при этом не стоит забывать о коротких инфракрасных (КИК) волнах, которые дарит нам солнце.

Короткие инфракрасные волны проникают через:

кожу, подкожную клетчатку и глубже — до 8 см,

кости черепа вплоть до серого вещества мозга,

всё глазное яблоко (не только через зрачок),

одежду (в отличие от УФ),

через солнцезащитные кремы.

Интересно, что КИК волны:

воздействуют на большинство клеток организма,

при ожирении не достигают нужной глубины (слишком большой слой подкожно-жировой клетчатки мешает КИК волнам дойти до внутренних органов, поэтому у тучных людей чаще наблюдается оксидативный стресс и сопутствующие заболевания),

лучше поглощаются загоревшей кожей,

дают ощущение приятного тепла.

Эти заветные волны можно получить даже в полутени, отдыхая под кроной деревьев. Лучи отражаются от листвы и травы и попадают на нас. А вот в бетонных джунглях (так я называю большие города) лучи падают на асфальт и прекрасно поглощаются им, а не вами. Поэтому, если вы живёте в городе, обязательно находите оазисы и отдыхайте там. Даже зимой, проводя достаточно времени на солнце, мы получаем КИК.

Какие выводы? Не засиживайтесь по ночам, ложитесь спать пораньше, чтобы выработалось побольше ночного мелатонина. Дайте своим митохондриям доступ к источнику мелатонина днём, и они обеспечат вас энергией, приберут мусор (свободные радикалы). Чаще бывайте на природе.

Зимой можно использовать ИК лампы, посещать ИК сауны, сидеть у костра (да-да, костёр — тоже источник КИК). Даже лампы накаливания дают небольшой ресурс митохондриям. Но сейчас-то не зима. А потому, если светит солнышко, отправляйтесь гулять, объявите войну свободным радикалам. Найдите возможность уединиться и принять солнечную ванну. Побалуйте свою печень и другие внутренние органы: они ведь тоже состоят из клеток, в каждой из которых — множество митохондрий. Да будет свет!

Подготовила Третьякова Александра

По материалам лекции Татьяны Остапенко

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Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2023 г.