Люди, которые делают мир лучше

С 13 по 17 ноября 2019 года в г. Сочи прошёл конгресс ASI EURASIA. Это объединение предпринимателей-адвентистов. Их цель — быть максимально полезными обществу, содействовать процветанию стран, гражданами которых они являются, и укреплению здоровья окружающих людей.

Я прилетела из затянутой серыми тучами Москвы в залитый солнцем Сочи. На конгрессе ASI EURASIA я впервые. Впечатляет атмосфера с одной стороны теплоты и доброжелательности, а с другой — чёткой деловой организации. Перед поездкой я зашла на сайт сообщества, чтобы побольше узнать о предстоящем мероприятии. Вот что я прочитала в разделе «Наши ценности»: «Мы мотивируем членов нашей организации вести бизнес честно, укреплять семейные ценности, заботиться о своём здоровье, повышать свой профессиональный уровень, а также своей жизнью и примером рассказывать о любви Иисуса Христа». Достойные цели! Если обо всём этом будет говориться на конгрессе, нас ждёт интересная программа!

На конгресс в Сочи съехались более 300 участников. Всех этих людей объединяет желание быть полезными обществу. Чтобы этого достичь, необходимо самому стать эффективным лидером. С этой целью организаторы пригласили опытных спикеров из разных стран для проведения семинаров и мастер-классов.

Секретами успеха в бизнесе поделился Радим Пассер (Чехия), основатель строительной компании, занимающей 3 место в списке ТОР-100 лучших компаний Чехии в 2019 г.

Стивен Грабинер (США), президент OCI (Outpostcenter International), всемирной организации адвентистских центров социального предпринимательства в сфере здоровья, питания и образования, провёл семинары на темы: лидерство, стратегическое мышление, ошибки лидеров на примерах библейских героев.

Кроме общих семинаров проходили мастер-классы, которые участники могли выбрать по своему усмотрению.

Константин Сыч (Украина), основатель проекта KBS (Key Business Strategists), специализирующегося в разработке стратегий для развития предприятий и профилактике кризисов, рассказывал на своём мастер-классе об антикризисном менеджменте и профилактике кризисов.

Анатолий Попов (Россия), генеральный директор финансовой компании, провёл мастер-класс на тему: управление задачами, экономия времени.

Темы мастер-класса Артёма Сорокина (Россия), основателя сети цветочных дискаунтеров «Донна Роза»: как увеличить продажи вдвое без рекламы, конверсия звонков в клиентов, база данных клиентов, работа с отзывами и возражениями, постоянные клиенты, практика и инструменты продаж.

Наибольшей популярностью пользовался мастер-класс врача-психиатра, нарколога Юрия Бондаренко (Украина) на тему: эмоциональное выгорание: симптомы и наш план спасения. Именно на этот мастер-класс записалась и я. Очень впечатлило, как легко и интересно доктор Бондаренко раскрыл такую непростую тему.

На конгрессе присутствовали представители из разных стран — России, Украины, Молдовы, Армении. И каждый имел возможность не только учиться, посещая семинары и мастер-классы, но и рассказать всем о своём проекте или просто поделиться опытом. Для этого организаторы выделили время после ужина, когда в тёплой атмосфере руководители рассказывали о своих предприятиях. Это различные центры здоровья, магазины и кафе здорового питания, приют для бездомных, детский благотворительный лагерь для малоимущих семей, центр реабилитации для зависимых людей, центр помощи особенным детям и другие проекты. С некоторыми руководителями мне удалось побеседовать.

Людмила Верлан, директор образовательно-культурного центра «РОСТОК» для детей с ограниченными возможностями, г. Краснодар:

Мы помогаем детям с особенными потребностями приспособиться к любым обстоятельствам, развиваться и радоваться жизни. Занимаемся восстановительной педагогикой, которая развивает и реабилитирует детей в рамках программы «Присмотра и ухода за детьми с ОВЗ» (ОВЗ — ограниченные возможности здоровья — прим. автора).

Дети с ОВЗ, обучающиеся по программе семейного образования в центре, проходят аттестацию в обычных школах среднего образования и переходят в следующие классы. После обучения 80% детей становятся более социализированными и общительными. Обучаясь у нас, они могут получить равные возможности к адаптации в социуме. Работы наших детей занимают призовые места на конкурсах рисунков. Дети поют, играют на колокольчиках — каждые два месяца готовят праздничную программу и с удовольствием выступают.

Наш центр даёт возможность общаться и «взрослым детям» от 18 до 30 лет, для которых это единственное место, где они могут развиваться, заниматься творчеством, отмечать праздники; где дети себя чувствуют востребованными и реализованными. Также это место общения родителей особенных детей, где их понимают и поддерживают.

Цены у нас очень демократичные, а для малоимущих предусмотрена благотворительная программа.

Наталья Воронина, директор Оздоровительно-просветительского центра «Ключи к здоровью», г. Йошкар-Ола:

Мы открыли не только центр, но и магазин «Ключи к здоровью» и кафе здорового питания «Чечевица». Наша цель — сделать здоровые продукты доступными для людей. Чтобы человек мог прийти, попробовать и убедиться, что правильное питание — это не только полезно, но и вкусно, и совсем не дорого.

Мы хотим показать, что у растительной пищи есть преимущества, и если человек научится включать в своё обычное меню больше фруктов и овощей, цельнозерновых круп, растительные белки, это не только улучшит его здоровье, но и обогатит его жизнь новыми приятными ощущениями.

Михаил Боровков, руководитель оздоровительного центра «Секвойя», г. Новосибирск:

В нашем центре каждый может узнать чуть больше о здоровом образе жизни, отдыхе и о том, как стать красивее. Мы предоставляем услуги массажа, оздоровительной физкультуры. Также у нас есть СПА-процедуры.

Мы считаем важным удовлетворять нужды людей не только через оздоровительные процедуры, но и создавая тёплую атмосферу, располагающую к общению. Благодаря этому наши гости отдыхают с пользой для души и тела.

Я решила выяснить у предпринимателей, реально ли в наше время вести бизнес честно. С этим вопросом я обратилась к генеральному директору ООО «Регио-экспресс» из г. Калининграда Владимиру Гренцу.

«Бизнес вести честно можно и нужно. Если говорить о налогах, мы должны выполнять свои гражданские обязанности. Сейчас существуют разные системы налогообложения, и можно выбрать наиболее подходящую своему бизнесу. Нет смысла экономить, укрываясь от налогов. Ведь если нет налогов в расходной части бизнеса, то это и не бизнес вовсе, а просто схема по добыванию денег. Есть ещё один вариант легальной работы — зарегистрироваться как самозанятый. В этом случае налог небольшой — 4 %. Для меня, как для христианина, уклонение от налогов неприемлемо, потому что я хочу быть честным, прежде всего, перед Богом. Мы должны руководствоваться абсолютно честными мотивами, как бы тяжело ни было. К тому же сейчас престижно работать там, где платят белую зарплату.

Кроме того, необходимо выполнять все требования безопасности при организации производства. Сотрудники — это самый дорогой ресурс, который нужно ценить. У меня есть моральное право требовать с них по полной программе, только если я выполняю свои обязательства перед ними. К тому же при честных отношениях работодателя и работников повышается производительность труда. Честное ведение дел даёт спокойствие и свободу. Я знаю, что у меня не украдут, потому что я не ворую у государства».

Суть сообщества ASI EURASIA — предприниматели-адвентисты в служении обществу. Весь конгресс был наполнен атмосферой доброжелательности и взаимопомощи. По домам участники разъезжались вдохновлённые на добрые дела и помощь окружающим людям. По дороге домой я думала, как хорошо, что в наше время, когда отовсюду насаждается идея «Каждый сам за себя», есть люди, стремящиеся помогать людям, удовлетворять их нужды; люди, которые делают мир лучше.

Юлия Коровина