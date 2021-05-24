Для друзей Иисуса пятница была очень грустным днём. У них на глазах убили их любимого Учителя. Они очень печалились и совсем позабыли, что Иисус обещал на третий день воскреснуть, то есть ожить.

Дело было в воскресенье. Могущественный и ослепительный ангел спустился с небес. Земля задрожала. Стражники, охранявшие гробницу, в которой находился Иисус, были в ужасе. Куда вдруг девались их сила и мужество? Когда сияние ангелов осветило это место ярче, чем солнце, воины упали на землю как мёртвые. Ангел взял огромный камень, закрывавший вход в гробницу, откатил его в сторону и сел на нём. Затем раздался голос, от которого содрогнулась земля: «Сын Божий, выходи! Твой Отец зовёт Тебя!» И что бы вы думали? Иисус вышел из гробницы! Живой! Ангелы радовались и пели.

Но кое-кто был очень недоволен случившимся. Это был враг Божий, сатана. Он подсказал злым людям дать денег охранникам, чтобы те никому не рассказывали, что произошло. Сатана не хотел, чтобы мир узнал, что Иисус воскрес. Охранники взяли деньги и стали обманывать людей, говоря, что ночью пришли друзья Иисуса и украли Его.

Но у Бога тоже был план. Когда воскрес Иисус, вместе с Ним воскресли некоторые любящие Господа люди. Они являлись многим и говорили, что Христос воскрес. У сатаны были свои вестники, а у Бога — свои.

Когда утром к пустой гробнице пришли плачущие женщины, они испугались, что тела Иисуса нет на месте. Но они увидели ангелов, возвестивших, что Иисус воскрес. Обрадованные, женщины поспешили рассказать о случившемся другим. Некоторые из учеников со всех ног побежали к гробнице, чтобы проверить, правду ли сказали женщины. Гробница была пуста!

Некоторое время спустя Иисус явился всем ученикам, и после этого никто из них не сомневался в том, что Он воскрес. А через сорок дней Иисус благословил Своих друзей и стал подниматься в небо, обещая всегда быть с ними и прося рассказывать о Его любви всем людям.

Иисус уже скрылся в облаках, а ученики всё смотрели на небо. Тогда им явились ангелы, которые сказали: «Настанет день, когда Иисус снова вернётся».

Дорогие друзья, Иисус умер, воскрес и обещал вернуться, чтобы и мы могли быть там, где Он. Я очень жду этого дня! Я очень жду Иисуса! А ты?

Елизавета Черникова

Художник Алёна Гейкер

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.