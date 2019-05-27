31 мая – Всемирный день отказа от курения

Доводилось ли вам встречать рекламу косметических средств для курильщиков? Возможно, для кого-то их лозунги звучат привлекательно: «Ухаживая за собой, можно устранить вред, который наносят сигареты вашей красоте!» Лосьоны и кремы, призванные оживить бледно-серую кожу; зубные пасты, с помощью которых курящим предлагается отбелить пожелтевшие от сигарет зубы; дезодоранты, нейтрализующие запах табака; витаминные препараты, якобы уменьшающие риск рака легких… Сначала курильщик отдаёт деньги табачной компании, а потом ищет не менее дорогостоящие способы, чтобы избавиться от последствий своих покупок. Да что говорить о косметике! Курильщику стоит задуматься хотя бы о том, сколько средств, времени и сил он потратит на лечение от болезней, связанных с его привычкой. Читайте последние медицинские новости о влиянии курения на здоровье:

Онкологи показали, к чему может привести курение электронных сигарет

Сколько людей ежегодно убивает курение

Курение во время беременности увеличивает риск проблем с почками у будущего ребенка

Курение снижает уровень интеллекта

Пассивное курение связано с гиперактивностью у детей

Курение и здоровое потомство несовместимы

Отказ от курения — важный ключ к здоровью, открывающий перспективы продления жизни на 15 – 20 лет. Воспользуйтесь им сами и убедите сделать это ваших родных и близких.

26 советов бросающим курить будут вам в помощь.

Здесь же вы можете посмотреть видеообращение и советы от практикующего нарколога Юрия Бондаренко.

Возможно, вы уже не раз бросали курить или пытались уменьшить количество выкуриваемых сигарет, но желание закурить вновь побеждало. Ключом к успеху служит твёрдое решение — навсегда покончить с курением! Советы тех, у кого получилось бросить курить, читайте здесь:

Чудесное освобождение от курения

Иисус Христос освободил меня от курения

Курение: возможно ли сказать «нет»?

Надёжное лекарство

Будьте уверены: вы не одиноки, вы боретесь не только своими силами. Творец Вселенной желает вам помочь! Необходимо лишь обратиться к Нему с просьбой о помощи!

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2019 г.