День, когда тебе придётся сделать выбор

Я не могу точно сказать, когда это произойдёт, но я уверена, что большинство из тех, кто читает эту статью, доживёт до того дня. В этот день будет решаться не только судьба каждого, но и его вечная участь. Хотя на первый взгляд всё будет выглядеть очень безобидно…

Итак, настанет день, когда в разных странах выйдет один и тот же закон о том, что отныне работа в воскресный день запрещена: в этот день закроются фабрики, заводы, учреждения, магазины, даже полиция будет выезжать только «по требованию». Инициатива в этом будет исходить из Соединённых Штатов. Впрочем, сейчас уже никто не удивляется, что эта страна диктует миру свои порядки.

Объяснение этой инициативе найдётся вполне благородное: людям нужен свободный день для отдыха, в который они будут больше времени проводить с семьёй. Кроме того, в результате введения закона должны экономиться энергоресурсы и снизиться преступность.

«Что в этом плохого?» — спросите вы. В том, чтобы отдыхать каждый седьмой день — ничего. Проблема в том, что нам укажут, в какой именно день отдыхать, и это указание противоречит Слову Божьему! В Законе Божьем, состоящем из Десяти Заповедей (Библия, Исход, гл. 20), написано, что всемирным днём отдыха и поклонения Богу должна быть суббота. А воскресенье — это языческий традиционный день поклонения солнцу, который не имеет ничего общего с Создателем Неба и Земли. И даже Иисус Христос, воскресший в воскресенье, никогда не изменял этого постановления о субботе.

Многие евреи сегодня соблюдают покой в субботу, как это делали их отцы тысячелетиями. Христиане-адвентисты седьмого дня и некоторые другие деноминации соблюдают субботу. Но это малочисленная категория верных заповедям людей, в то время как весь мир, не читая Библии и не зная Божьего Закона, считает основным выходным воскресенье.

«Заслуга» в этом принадлежит католической церкви, которая ещё на заре своей истории дерзко объявила, что её авторитет выше авторитета Слова Божьего. И когда выйдет всемирный закон о воскресном дне, именно папа римский будет его главным идеологом. Будут звучать красивые слова о поддержке семьи и воспитании детей, о согласии всего мира, выбравшего единый день поклонения Богу…

А теперь примените эту ситуацию к себе: какой день вы будете соблюдать, если Бог говорит «суббота», а папа и президент — «воскресенье». Вы будете слушать Бога или людей, отвергающих Божьи заповеди? Идти против закона общества очень страшно, но идти против Бога — ещё страшнее. Люди могут посадить тебя в тюрьму или даже приговорить к казни. Но только Бог решает, жить тебе или умереть. Более того, Он решает: будешь ли ты жить вечно после своей смерти в Царстве Божьем или погибнешь навсегда с грешниками. Иисус говорил: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережёт её» (Луки 9:24).

Вы понимаете, что те, кто действительно любит Бога, будут соблюдать субботу при любых обстоятельствах. Эта малочисленная группа людей будет немым упрёком тем, кто, прикрываясь красивыми словами о Христе, попирает Его Закон. И тогда выйдет второй указ, который предпишет всему миру обязательно работать в субботу. Будут раздаваться крики о том, что все проблемы общества из-за этой кучки «святош»-субботников. Что они против «единства всех людей», против «семейных ценностей» воскресного дня, против церкви, против общественного порядка, против всего святого, наконец. Будут говорить, что эти люди опасны и их нужно не просто ограничить — их нужно уничтожить.

Тогда исполнится пророчество, записанное в Библии: «Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать», кроме тех, кто имеет начертание зверя, и «убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (Откровение 13:15–18).

Христиане, оставшиеся верными Богу, обратятся в бегство. Они никому не причиняли зла, они всю свою жизнь творили только добро, но в тот день те, кому они помогали и кому проповедовали, готовы будут стереть их с лица земли. И их единственной защитой останется ограда ангелов.

Время гонений будет недолгим. Бог допустит его, чтобы каждый человек смог сделать выбор. Избавление придёт с неба. Это будет Второе пришествие Христа. Христос придёт за теми, кто остался Ему верен даже перед лицом смерти. А те, кто выбрал земной комфорт, увы, погибнут. Но это уже другая страница истории.

Однажды вам придётся сделать выбор. Не просто выбор между субботой и воскресеньем, а между верностью Богу и страхом перед людьми. С кем будете вы? С этой маленькой, гонимой кучкой, которая обретёт вечность, или с миллионами, которые её потеряют. Мой совет: прежде чем сделать этот выбор, посоветуйтесь с Богом. Он любит вас, и Ему не безразлично ваше решение.

Наталья Воронина

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Библия говорит: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (4 заповедь Закона Божьего, Исход 20:8–11).

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Более 120 лет назад американская женщина по имени Эллен Уайт, обладавшая пророческим даром, писала о грядущем великом отступлении своей страны от Божьей истины. «Когда Америка, свободная в религиозном отношении страна, соединится с папством, насилуя совесть и принуждая людей почитать ложный день покоя — воскресенье, люди в каждой стране по всему миру последуют её примеру… Субботний вопрос будет главным предметом спора в великой заключительной борьбе, в которой примет участие весь мир… Все другие иностранные нации мира последуют примеру Соединённых Штатов. Хотя США будут первыми в этом вопросе, такой же кризис постигнет наш народ во всех частях мира…» («Свидетельства для церкви», т. 6, 7, 1897 – 1900 гг.). Подробнее читайте о грядущих событиях в книге «Великая борьба».

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Первый указ о соблюдении воскресенья издал 7 марта 321 года римский император Константин, ставший главой церкви: «В достопочтенный день солнца (первый день недели) все местные судьи и жители, живущие в городах, должны покоиться и все мастерские должны быть закрыты!» Император не скрывал, что целью данного указа было привлечение в церковь как можно больше язычников, так как они привыкли в этот день поклоняться солнцу. Таким образом, Константин с целью укрепления своей власти нарушил одно из основных положений веры — Закон Божий. А вскоре из смиренной и гонимой (во времена Христа и апостолов) церковь сделалась гонительницей и с 364 года стала преследовать соблюдающих субботу.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.