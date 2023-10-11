8 октября — Международный день вареников. Праздник, конечно, больше шуточный, но это прекрасный повод побаловать себя и близких вкуснятиной.

По статистике, чаще всего готовят вареники с картошкой, второе место занимают вареники с творогом, за ними подтягиваются вареники с вишней и другими ягодами. А мы будем готовить вареники с чечевицей и тыквой (интересно, какое место они занимают в рейтинге?).

Вареники с чечевицей и тыквой

На 1 – 2 порции

Для теста:

200 г муки первого сорта

0,5 ч. ложки соли «экстра»

70 – 100 мл воды (зависит от муки)

куркума (на кончике ножа) для цвета — по желанию

Для начинки:

50 г зелёной чечевицы

70 г тыквы

1 луковица,

2 зубчика чеснока,

0,5 ч. ложки молотой зиры

0,5 ч. ложки кориандра

0,5 ч. ложки (или чуть больше) соли

Приготовление:

Чечевицу промыть и замочить на 2 – 3 часа. Отварить до мягкости (25 – 30 минут). Откинуть на дуршлаг.

Тыкву натереть на крупной тёрке. Лук и чеснок измельчить.

Разогреть в сковороде масло и положить в него на несколько секунд молотую зиру. Затем добавить лук и чеснок, а через несколько минут тыкву и 20 мл воды. Тушить под крышкой около 7 минут.

Добавить чечевицу, соль, кориандр. Перемешать и тушить минут 5. Помять толкушкой для пюре. Если сковорода позволяет, можно сделать это прямо в ней.

Пока начинка остывает, готовим тесто. В глубокой миске смешиваем воду, соль и муку. Воду сразу всю не добавляем. Смотрим по консистенции теста. Оно должно получиться слегка упругим и не липнуть к рукам. Накрыть тесто (или поместить в пакет) и дать ему отдохнуть минут 7. Затем разделить его на небольшие шарики диаметром 2 – 3 см, раскатать их в кружочки диаметром 5 – 6 см. Выложить начинку и залепить любимым способом.

Постарайтесь оставить внутри вареника минимум воздуха (иначе при варке они могут лопнуть). Поместить вареники в кипящую подсоленную воду, варить 20 – 25 минут до готовности, помешивая, чтобы вареники не слиплись. Лучше варить в нескольких кастрюльках по 5 – 6 вареников.

Готовые вареники положить в тарелку, посыпать зеленью, по желанию можно добавить немного жидкости, в которой они варились, и масла.

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.