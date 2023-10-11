8 октября — Международный день вареников. Праздник, конечно, больше шуточный, но это прекрасный повод побаловать себя и близких вкуснятиной.
По статистике, чаще всего готовят вареники с картошкой, второе место занимают вареники с творогом, за ними подтягиваются вареники с вишней и другими ягодами. А мы будем готовить вареники с чечевицей и тыквой (интересно, какое место они занимают в рейтинге?).
Вареники с чечевицей и тыквой
На 1 – 2 порции
Для теста:
- 200 г муки первого сорта
- 0,5 ч. ложки соли «экстра»
- 70 – 100 мл воды (зависит от муки)
- куркума (на кончике ножа) для цвета — по желанию
Для начинки:
- 50 г зелёной чечевицы
- 70 г тыквы
- 1 луковица,
- 2 зубчика чеснока,
- 0,5 ч. ложки молотой зиры
- 0,5 ч. ложки кориандра
- 0,5 ч. ложки (или чуть больше) соли
Приготовление:
Чечевицу промыть и замочить на 2 – 3 часа. Отварить до мягкости (25 – 30 минут). Откинуть на дуршлаг.
Тыкву натереть на крупной тёрке. Лук и чеснок измельчить.
Разогреть в сковороде масло и положить в него на несколько секунд молотую зиру. Затем добавить лук и чеснок, а через несколько минут тыкву и 20 мл воды. Тушить под крышкой около 7 минут.
Добавить чечевицу, соль, кориандр. Перемешать и тушить минут 5. Помять толкушкой для пюре. Если сковорода позволяет, можно сделать это прямо в ней.
Пока начинка остывает, готовим тесто. В глубокой миске смешиваем воду, соль и муку. Воду сразу всю не добавляем. Смотрим по консистенции теста. Оно должно получиться слегка упругим и не липнуть к рукам. Накрыть тесто (или поместить в пакет) и дать ему отдохнуть минут 7. Затем разделить его на небольшие шарики диаметром 2 – 3 см, раскатать их в кружочки диаметром 5 – 6 см. Выложить начинку и залепить любимым способом.
Постарайтесь оставить внутри вареника минимум воздуха (иначе при варке они могут лопнуть). Поместить вареники в кипящую подсоленную воду, варить 20 – 25 минут до готовности, помешивая, чтобы вареники не слиплись. Лучше варить в нескольких кастрюльках по 5 – 6 вареников.
Готовые вареники положить в тарелку, посыпать зеленью, по желанию можно добавить немного жидкости, в которой они варились, и масла.
Подготовила Оксана Соловьёва
Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.