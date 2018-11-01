День вегана в кафе «Чечевица»

1 ноября отмечается Всемирный день вегана. Мы побеседовали с сотрудникам кафе «Чечевица» и магазина «Ключи к здоровью» — уникального места в г. Йошкар-Оле. Здесь можно поесть вкусную веганскую пищу, научиться её готовить и купить все необходимые для этого продукты.

Татьяна Коровина, бармен

— Веганское питание многим представляется очень скудным. Каков ассортимент блюд в вашем кафе?

— У нас широкий ассортимент. Из первых блюд: морской суп, борщ, фаджиоли и другие. Есть вторые блюда, салаты, бургеры, вареники с чечевицей и картофелем, роллы, сырники. Для любителей полезных сладостей — торты, конфеты, пирожное и мороженое, коктейли, смузи и пр.

— Сложно ли эти блюда приготовить самим в домашних условиях?

— Все блюда просты в приготовлении, а входящие в состав ингредиенты можно приобрести у нас в магазине. В состав смузи, например, входит урбеч, который продаётся у нас. Можно приготовить у себя дома, купив любые фрукты на рынке. И так любое понравившееся блюдо. А для тех, кто хочет научиться готовить вкусные конфеты, гороховую колбасу, шоколадную пасту, роллы и многие другие блюда, каждый вторник мы проводим бесплатный кулинарный мастер-класс, учим готовить и даём продегустировать.

Наталья Комарова, менеджер

— Расскажите о цели вашей деятельности.

— Мы заинтересованы в здоровье жителей нашего города и их благополучии, поэтому решили открыть не просто магазин здорового питания, где можно приобрести полезные продукты, но и кафе, где можно попробовать готовые блюда из этих продуктов.

Наша задача — предложить как можно больше вариантов использования естественной пищи: фруктов, овощей, цельнозерновых, чтобы люди могли попробовать и сами приготовить питательную, аппетитную, хорошо сбалансированную веганскую еду, не содержащую холестерина, лишних жиров и лишнего сахара.

Оксана Игнатова, продавец-консультант

— Как достигнуть сбалансированного питания? Чем вы заменяете продукты животного происхождения?

— Каждый день мы нуждаемся в белках, жирах и углеводах. Они присутствуют во всех продуктах питания, но в одних их меньше, а в других больше. Мясо мы заменяем бобовыми. Готовим соусы для вторых блюд, котлеты для бургера, подливы, пророщенную фасоль маш используем для салатов. Молоко, сметану и майонез, коктейли, смузи, тофу готовим из сои. Орехи присутствуют в тортах, мороженом, конфетах. Кроме того, мы используем в приготовлении семена подсолнечника, спирулину, муку конопляную, пасты и урбечи из арахиса.

— В чём преимущество пророщенной фасоли перед обычной?

— Пророщенная фасоль маш очень похожа на свежий горошек. Но полезных свойств у неё намного больше. Мы добавляем её в салаты — оливье, винегрет, летний и др.

— Многие люди относятся к сое очень настороженно. Что вы можете им сказать?

— Мы стараемся объяснить, что на наши прилавки попадает проверенная соя, отечественного производства. Доказана её противораковая польза. Соя — единственная представительница бобовых, имеющая полноценный легкоусвояемый белок. Если другие бобовые нужно сочетать с цельнозерновыми и орехами, чтобы получить полноценный белок, то сою можно употреблять как отдельное блюдо. Изофлавоны, которые в ней содержаться, по своему действию схожи с эстрогеном, вырабатываемым яичниками, и даже способны частично компенсировать его недостаток при менопаузе.

— У вас в магазине широкий выбор каш. Как правильно их готовить?

— Цельнозерновые крупы нужно замачивать на ночь, промывать и готовить от 1 до 3 часов, чтобы зерно раскрылось и из него вышел крахмал. Невышедший крахмал даёт нагрузку на кишечник. У нас в продаже много хлопьев, не требующих варки. Но мы рекомендуем их варить примерно 5 – 15 минут.

Все крупы у нас цельнозерновые, не прошедшие процесс очистки, поэтому имеют максимум полезных свойств, а зелёную гречку мы ещё и проращиваем, продаём и используем в салатах. Макароны тоже все из цельнозерновой муки.

— Что больше пользуется спросом?

— Зелёная гречка, полба, бурый рис, цельный овёс.

— Я вижу у вас книги и газеты. Всё это продаётся?

— В нашем магазине есть книги как о физическом, так и о духовном здоровье. Есть библиотека, где книги можно взять и почитать, есть газеты, которые можно взять совершенно бесплатно.

— Что вы пожелаете читателям в день вегана?

— Желаю всем вам найти свободное время в этот день и прийти на обед, ужин или на кулинарный мастер-класс в кафе или магазин своего города, узнать что-то новое и интересное. После этих занятий вы сможете уверенно начать менять свой рацион питания, свои привычки. Это будет стартом для начала здорового образа жизни.

Беседовала Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (259) ноябрь 2018 г.