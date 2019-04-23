Десять предсказаний о Христе

Уникальными и поразительными являются Библейские предсказания будущих событий, одно из которых мы находим в 53 главе книги пророка Исаии.

Разные ученые датируют эту книгу периодом с VIII по V века до н. э. Данное пророчество было одной из излюбленных проповедей первых христиан (Деяния 8:26-39). Оно представляет собой подробное описание прихода Страдающего Слуги Бога Яхве, который станет Искупителем человечества.

Эти тексты Ветхого Завета написаны на несколько сотен лет раньше появления Христа и рассказывают о событиях, которые не могли быть известны или намеренно придуманы автором. Они могут выдержать все проверки на подлинность библейского предсказания. Подробности 53 главы очень точны, и ими нельзя пренебречь. Исполнение этого пророчества несомненно во всех его мелочах. Относительно короткая, эта глава содержит, по меньшей мере, десять предсказаний, которые осуществляются в личности Иисуса из Назарета.

1. В первом стихе предсказывается, что Слуга Божий будет отвергнут людьми и что проповеди его не поверят: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?». Исполнение этого предсказания мы находим в событиях, изложенных в Евангелии от Иоанна 12:37-43: «Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него…».

2. Во втором стихе указываются некоторые причины, вследствие которых народ Израиля вначале отвергнет его: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Тот факт, что Иисус был плотником, родившимся в малоизвестном поселении, что Он не обладал особыми внешними данными и не было в нем царского «величия» для привлечения к Себе последователей, действительно способствовало предубеждению народа против Него и даже полному непринятию со стороны многих. Например, Нафанаил отказался первоначально признать Иисуса из-за места его рождения. «Из Назарета может ли быть что доброе?» – с ехидством восклицал он (Иоанна 1:46).



3. Третий стих гласит, что был Он «презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни». Истинность этой части пророчества настолько общеизвестна, что не нуждается в комментариях (Луки 18:31-32).



4. «Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились» (4-5 стихи). «Предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (12 стих).



В этих стихах указывается, что Христос должен будет взять на себя грехи других людей, хотя Сам Он был безгрешен перед Богом. Авторы Нового Завета утверждают, что смерть Иисуса была искупительной смертью Праведного за грехи множества людей. Эти слова, по сути своей, являются главной идеей христианского Евангелия. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Коринфянам 5:21).



5. Шестой стих говорит о Мессии, как о Том, Кто вернет заблудших Божьих овец на дорогу истинную: «Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас». В 10 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит о своем служении этими же словами, и его отношение к падшим людям становится понятнее в образах пастыря-пастуха и его заблудших овец: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Иоанна10:11).

6. В седьмом стихе говорится о Слуге Божьем, безгласно переносящем свои страдания. Его будут запугивать и истязать враги, но Он не будет сопротивляться их злодеяниям: «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих». Именно это и произошло в ночь предательства Христа и в последующие часы Его судилища и казни (Матфея 26:60-63; 27:12-14; Марка 14:60-61).



7. Восьмой стих предсказывает, что насильственный и несправедливый суд вынесет Слуге Божьему неправедное решение. Несколько «судебных разбирательств», которым был подвергнут Иисус перед лицом иудейских и римских властей, сами были полны нарушений закона. «Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти» (Матфея 26:59).

8. Девятый стих предсказывает, что Страдающему Слуге Божьему «назначен гроб со злодеями». Распятие Иисуса вместе с двумя преступниками является исполнением этого предсказания (Луки 23:32).

9. На первый взгляд кажется, что продолжение того же девятого стиха противоречит ранее сказанному, ибо в будущем слуга Божий должен быть «погребен у богатого». Эта часть предсказания была также в точности исполнена при погребении Иисуса в гробнице богача Иосифа Аримафейского (от Матфея 27:57-60).



10. Глава завершается предсказанием, что, будучи повергнут и убит, Слуга Божий «узрит потомство долговечное, и воля Господня благополучно будет исполняться рукою Его» (10 стих), и что Он получит «часть между великими» (12 стих). В этом стихе не могло идти речи ни о чем другом, кроме как о воскресении, вознесении и возведении Иисуса на трон Царства Небесного.

Предсказания 53-й главы книги пророка Исаии убедительно свидетельствуют как о богодухновенности книги, содержащей столь сверхъестественные пророчества, так и об истинности божественного происхождения Того, Кто является их исполнителем.

А. Кочетов

