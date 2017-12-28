1. Остерегайтесь «заносов» вашего языка, всегда говорите меньше, чем у вас на уме. Вырабатывайте спокойную, убедительную интонацию голоса. Как вы говорите, часто важнее, чем то, что вы говорите.

2. Не давайте много обещаний, а данные старайтесь исполнить, чего бы это ни стоило.

3. Никогда не упускайте возможности сказать доброе, ободряющее слово кому-то или о ком-то. Цените хорошую работу, независимо от того, кто ее выполнил. Если необходима критика, критикуйте конструктивно, не обижая.

4. Проявляйте интерес к другим: их целям, их работе, их дому и семье. Радуйтесь с теми, кто весел, и скорбите с теми, кто страдает. Пусть каждый, кого вы встречаете, чувствует, что вы относитесь к нему с уважением.

5. Будьте радостны. Не взваливайте на окружающих груз депрессии, посвящая их в ваши мелкие недомогания и разочарования. Помните, что каждый несет свой груз.

6. Пусть разум ваш будет открыт. Спорьте, но не ссорьтесь. Признак блестящего ума – уметь быть несогласным и не прослыть спорщиком.

7. Пусть ваши добродетели, если они у вас есть, говорят сами за себя. Не говорите о недостатках других. Не поддерживайте сплетен. Это трата драгоценного времени и может быть разрушительной.

8. Помните о чувствах окружающих. Подшучивание над собеседником может ранить человека в самый неожиданный момент.

9. Не обращайте внимания на злобные высказывания о вас. Помните, человек, который несет вам эту весть, может оказаться не самым лучшим докладчиком в мире. Просто живите так, чтобы ему никто не поверил.

10. Не будьте слишком восхищены тем, что вы имеете. Старайтесь делать лучшее и будьте терпеливы. Забудьте о себе, пусть другие помнят. Такой успех намного приятнее.

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» декабрь 2004 г.