Дятел против теории эволюции

Дятел барабанит по дереву со скоростью 8 – 10 ударов в секунду. Он может проделать дырку в самом твёрдом дереве, да что дерево — даже в бетоне! И мозг его при этом совершенно не страдает. Возможно ли это? Дятлу нипочём такие встряски, потому что у него совершенно особое строение головы.

У большинства птиц кости клюва прикреплены к черепной коробке. Но у дятла между клювом и черепом находится особая «прокладка»: пористое, похожее на губку вещество, которое гасит встряску от каждого удара клювом. Этот природный амортизатор настолько хорош, что, по мнению учёных, намного превосходит все, созданные руками человека. Для того чтобы ещё больше защитить мозг птицы, ей также даны особые мышцы, которые сдвигают черепную коробку подальше от клюва. И это происходит каждый раз, когда дятел ударяет клювом по дереву.

А после того, как в дереве проделана дырка, дятел должен извлечь оттуда насекомых и съесть их. Для этого у дятла есть очень длинный, липкий язык — часто длиннее, чем тело птицы. Но куда же девать такой язычище, пока он не занят делом? У других птиц язык прикреплён к задней части ротовой полости. У дятла и здесь всё по-своему. Его сверхдлинный язык «растёт» из правой ноздри и, проходя прямо под кожей, оборачивает всю голову! Всё очень аккуратно и удобно.

Строение дятла представляет собой немалую проблему для тех, кто верит в эволюцию. Как могли такие органы, специально предназначенные для одной цели, развиться постепенно? Вспомните об амортизаторах дятла: они должны были отлично работать с самого начала. Если бы они работали плохо, то дятел просто вышиб бы себе мозги, и это произошло бы очень быстро. И так же быстро закончился бы род дятлов. А если когда-то, давным-давно, дятлы не долбили деревья, то тогда им такие специальные амортизаторы никогда не понадобились бы.

А длинный язык дятла? Трудно представить себе, что когда-то у дятла язык был обычной длины, потом постепенно вырос, открепился от задней стенки рта, обернулся вокруг головы птички и «осел» наконец в правой ноздре! Дятел должен был быть таким, каков он сейчас, сразу же, с самого первого момента своего появления. А это значит, что он не эволюционировал, а, без сомнения, был сотворён.

Из книги Д. Чепмена

«Загадочные и удивительные»

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.