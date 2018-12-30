Когда мы испытываем дискомфорт в нашем желудке, мы склонны связывать это с самыми разными причинами: от наследственных болезней, до качества употребляемой пищи. А вот что сказал бы о наших привычках в питании сам желудок.

10.00 О-о-о-х, еще один жаркий денек. Интересно, обидят ли меня сегодня, как обидели вчера. Если да, то объявлю забастовку. Только что освободился от плохо пережеванного завтрака, пока бежали к поезду. Я настолько измотан и устал, что мне потребовалось в два раза больше времени, чтобы выполнить эту работу.

10.30 Прибыли два стакана горячего сладкого чая. Горячо! Чтобы остыть и прийти в нормальное состояние, я вынужден трудиться изо всех сил еще целый час.

10.50 Плохо пережеванный завтрак не удовлетворил ее, поэтому она купила семечек.

12.00 Семечки поступали непрерывно с 10.50. Надеюсь, что с ними она покончила.

13.10 Еще горячий сладкий чай.

13.40 Ошибался относительно семечек, она продолжает их грызть, и теперь мне опять придется иметь с ними дело.

14.15 Еще горячий сладкий чай.

15.20 Кто-то принес нам пакетик карамели. Прекратится ли это когда-нибудь?

16.30 Такое ощущение, что я получил граммов двести карамели. При этом я только что услышал, как она говорит: «Ой, милый! Я чувствую себя не слишком хорошо. Наверно, съела что-нибудь».

16.50 Нас пригласили выпить лимонаду. Получили лимонный фосфат, а затем помчались в метро.

18.30 Во время приготовления ужина получил кусочек сосиски, пару кусочков сырой картошки и немного квашеной капусты. Ох, и устал же я, а еще надо ужинать.

19.00 Картофельное пюре, сосиска, белый хлеб и квашеная капуста. Что вы об этом думаете?

19.45 Повели дочь в кафе есть мороженое.

20.20 Добрались домой. Увидел, что кто-то приготовил кувшин фруктового сока. Получил 2 полных стакана поверх мороженого. Все, хватит! Объявляю забастовку!

20.30 Послал назад мороженое и лимонад.

20.40 Теперь идет квашеная капуста.

20.50 И сосиска.

21.10 Она жалуется, что в мороженом было что-то не то. Ее муж говорит, что, возможно, все из-за ее слабого желудка, который она унаследовала от отца.

21.30 Теперь оба чувствуют, что это просто легкое несварение, вызванное необычно жаркой погодой, стоящей сейчас. Спокойной ночи!

Комментарий специалиста:

Важно не только что, но и когда мы едим. Пищеварение – это сложное сочетание работы мышц, гормонов и ферментов. При чрезмерной нагрузке на пищеварение это сложное сочетание нарушается.

Есть одно золотое правило хорошего здоровья: ешьте только во время завтрака, обеда и ужина! Все преимущества самой полезной пищи могут быть сведены на нет, если не соблюдается это правило. Еда между основными приемами пищи истощает организм. Кроме выбора пищи высокого качества, нам нужно регулировать максимально точно расписание приемов пищи, чтобы каждый день есть в одно и то же время, сохраняя перерывы в 4-6 часов от окончания одного приема пищи до начала следующего, а также до отхода ко сну, и не принимать ничего между ними, кроме воды. Это даст желудку время не только переварить съеденное, но и отдохнуть перед следующим приемом пищи.

Некоторые люди едят перед самым сном. Наличие пищи в желудке мешает здоровому и спокойному сну, который столь необходим человеку. Во время сна, призванного восстанавливать все органы, они вынуждены работать. Никакой орган, постоянно работающий сверх меры, не может функционировать нормально. Когда процесс пищеварения в желудке задерживается, усвоение пищи замедляется, и при этом замедляется общий процесс питания организма. Жизненная энергия организма понижается, что открывает путь болезням.

Г. Странк

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (104) декабрь 2005 г.