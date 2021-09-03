Днк свидетельствует о Творце

В сентябре 1984 года британский генетик Алек Джеффриз обнаружил, что ДНК каждого человека уникально — как отпечатки пальцев. По словам изобретателя, это было как озарение. Он рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел, что цепочки ДНК отличаются. Джеффриз назвал их «генетическими отпечатками». Сегодня с их помощью можно установить родство, доказать причастность к преступлению или наоборот — помочь выйти на свободу людям, попавшим за решётку из-за судебной ошибки.

ДНК является материалом для сохранения, передачи и использования генетической информации.

ДНК представляет информацию в живых организмах в виде кода из последовательности четырёх нуклеотидов: Аденин (А), Тимин (Т), Гуанин (Г), Цитозин (Ц).

Получается, что 4-символьный алфавит нуклеотидов ДНК кодирует 20-символьный алфавит аминокислот, который, в свою очередь, является инструментом для создания почти бесконечного количества белков с самыми разнообразными свойствами и функциями.

Каждая клетка организма, обладающая ядром, содержит ДНК с полным набором генов, способных описать и управлять всем организмом и всеми клетками, но гены в этой конкретной клетке работают только в рамках задач этой клетки: клетка поджелудочной железы занимается выработкой ферментов, а макрофаг охотится и истребляет непрошеных гостей. Несмотря на универсальное владение генетической информацией, каждая клетка имеет свою сферу ответственности, которая тоже определена этим генетическим кодом.

Отдельное чудо — это пространственная упаковка цепей или нитей ДНК в клетке. Начинается всё с одной ниточки — одинарной линейной последовательности типа ААГЦТАТАГТТТАГЦЦ и т. д. У каждой такой нити есть аналогичная ей копия. Они объединяются. Такие цепочки закручиваются в двойную спираль, которая потом начинает наматываться на «катушки» белков гистонов, и такие гирлянды называются нуклеосомы. Нуклеосомная «гирлянда» сжимается в плотную хроматиновую фибриллу J. Этот «канат» упаковывается складочками, образуя нуклеомеры. А вот уже из плотно упакованных нуклеомеров образуется непосредственное тело хромосомы.

К чему это всё? Да вот к чему. Чтобы ген «заработал», чтобы провести транскрипцию с цепочки ДНК, надо размотать это всё в обратную сторону до единичной линейной «ниточки» — полимерной молекулы ДНК, а для этого нужно несколько разматывающих-заматывающих белков-ферментов, которые трудятся с поразительной точностью. И это происходит взад-вперёд в каждой клетке нашего организма ежесекундно и многократно!

И пусть после этого мне кто-нибудь скажет, что трёхуровневая система хранения, использования, шифрования и передачи информации, имеющая не менее пяти ступеней пространственной организации, плюс инструменты для её эксплуатации образовались в результате взрыва, бульона и миллионов лет. ДНК красноречиво свидетельствует о разумном замысле, о мудром Творце.

Алексей Третьяков

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.