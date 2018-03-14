Добрая Тавифа

Как вы думаете, ребята, можем ли мы с вами стать «руками Иисуса»? Конечно, можем. Ведь быть «руками Иисуса» — это значит помогать другим людям, делая добро. В Библии есть хороший пример такой помощи.

В библейские времена в городе Иоппии жила женщина по имени Тавифа. Она была очень добра и так сильно любила Господа, что хотела делиться этой любовью с каждым человеком. Поэтому Тавифа решила помогать бедным людям. Она стала шить для них одежду, ничего не прося взамен.

Однажды Тавифа тяжело заболела и в скором времени умерла. Для жителей города это известие стало огромным горем. Услышав, что в соседнем городе находится ученик Иисуса Пётр, они послали за ним двух человек с просьбой незамедлительно поспешить в Иоппию.

Пётр сразу же отправился в этот город. Как только он прибыл туда, его ввели в комнату Тавифы. Люди, бывшие там, со слезами рассказывали, какой доброй и милосердной женщиной она была, и показывали одежду, которую Тавифа когда-то сшила для них.

Пётр попросил всех выйти и, встав на колени, стал молиться. Затем он обратился к Тавифе, сказав: «Встань!» Тавифа открыла глаза и, увидев Петра, села. Он помог ей подняться и позвал людей.

Новость об этом чуде разнеслась по Иоппии, и многие люди уверовали в Иисуса Христа, потому что это чудо было совершено от Его имени.

Люди уважали и любили Тавифу за то добро, которое она делала. Мы тоже можем помогать людям, которые в чём-то нуждаются, а также своим родным и близким.

Подготовила Татьяна Ведерникова

Художник: Алиса Малыгина

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.