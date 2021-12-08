Мальчику Даниле очень хотелось сделать какое-нибудь доброе дело, но в голову приходили только идеи, на воплощение которых требовались деньги родителей. Но мама кое-что придумала…

Однажды зимним вечером Данила сидел в своей комнате и читал детскую Библию. Он очень любил библейские истории. Сегодня он читал о самом начале пути Иисуса на нашей земле — Его рождении. Читая, как Мария и Иосиф не могли найти место для ночлега, мальчик загрустил. В комнату вошла мама.

— Что такое, сынок? Почему ты такой грустный?

—Мама, как же так? — спросил Данила. — Неужели во времена Иисуса люди были такие плохие, что никто из них не пустил к себе семью, у которой должен был родиться ребёнок?

Мама вздохнула.

— Сынок, в те времена дома были очень тесные, а людей на перепись пришло много. Поэтому ни у кого не было свободной комнаты, в которой Мария могла бы родить Иисуса.

— Вот я бы обязательно постарался им помочь! — сказал Данила.

Мама погладила мальчика по голове, а потом сказала:

— Знаешь, а ведь ты можешь сделать это прямо сейчас! — сказала она.

— Но как? Христос же не ищет сейчас дом! — удивился мальчик.

— В Библии сказано, что, заботясь о наших ближних, мы проявляем любовь к Богу. Ты можешь сделать что-то для других и тем самым помочь Христу.

Мальчик задумался.

— Мама, я придумал! — воскликнул он. — Давай ты мне дашь денег, а я куплю подарки нуждающимся или хотя бы нашей соседке. Она ведь совсем одна живёт, и ей будет приятно.

— Сынок, мы, конечно, можем так поступить, но ведь ты сам хочешь проявить доброту и сделать что-то для ближних, — сказала мама и пошла заниматься своими делами.

Данила долго думал над этой проблемой. Он хотел отдать мамины старые вещи нуждающимся, но мама сказала, что она это уже сделала сама.

—Я ничего не могу придумать, — пожаловался он маме. — Для всего мне нужна твоя помощь или твои деньги.

— Как насчёт того, чтобы ты помог нашей соседке прибраться к праздникам? Она пожилая, и ей делать это уже тяжело, — предложила мама.

— Но я так не люблю убираться, мама! Это так скучно!

Мама улыбнулась.

— Видишь, иногда для того, чтобы сделать что-то доброе для нуждающихся, нужно оставить в стороне своё удобство.

Тогда мальчик понял, что часто люди не помогают другим, потому что это не так-то просто. Он пошёл к соседке и предложил свою помощь. Ему не нравилось мыть полы, но Данила знал, что этим он делает доброе дело для Бога.

Мария Викторова

Художник Светлана Литвина

chudostranichki.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.