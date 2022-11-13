13 ноября отмечается Всемирный день доброты — замечательный повод для благородных поступков. К счастью, есть те, для кого доброта — это не один день, а образ жизни. Позвольте рассказать вам о христианских волонтёрах — неравнодушных людях, меняющих мир вокруг себя. К сожалению, мы не можем поведать обо всех добрых проектах, но надеемся, что подобранные материалы вдохновят вас.

«Когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?» *

Накорми голодного

В ноябре исполняется два года, как Эдуард Котвицкий с командой стабильно, из недели в неделю, кормят голодных в г. Серпухове. Волонтёров уже узнают в городе, а люди при их появлении говорят: «Слава Богу!»

Рассказывает Эдуард:

Мы кормим людей, которые попали в тяжёлые жизненные обстоятельства. Это матери-одиночки, одинокие пенсионеры, инвалиды и бездомные люди, которые лишились жилья. Многие нас осуждают, говоря, что мы кормим алкоголиков, поощряем тунеядство, но я убеждён, что это больные люди, которые нуждаются во влиянии и в помощи.

Зимой мы делаем выезды с горячей едой утром по воскресеньям, а в тёплое время года — вечером по средам. Люди в команду собрались из разных церквей. Есть среди нас и те, кто никакого отношения к церкви не имеет: они просто видят нас на улице, интересуются и присоединяются. Кто-то желает поддержать финансово, кто-то становится членом команды. 3500 – 4000 рублей в неделю уходит на еду.

Мы созданы Богом на добрые дела и хотим, чтобы люди, видя их, прославляли Отца Небесного.

Мы сотрудничаем с органами соцзащиты: многих бездомных (которые отморозили руки, ноги, перенесли ампутацию) определяем в центры социальной адаптации. Сначала мы отвозим наших подопечных на 10 дней в больницу для обследования, а оттуда — в центры, где о них заботятся, где есть крыша над головой, где тепло, можно покушать. Многих, привыкших к «свободе», пугает режим в подобных учреждениях, и они покидают их, чтобы снова очутиться на помойке. Но мы не отчаиваемся. С некоторыми приходится долго работать, навещать их, беседовать. Через полгода что-то у них в сознании меняется, и они говорят: «Да, заберите нас отсюда. Мы хотим обратно в центр».

«Им ничего не нужно, они ничего не стремятся менять», — скажет кто-то. Но я верю и повторяю это участникам проекта, что на земле мы можем результата и не увидеть. Кто-то замёрзнет и погибнет, но не вспомнят ли они в последние минуты то, о чём мы им рассказывали? Мы ведь не только кормим, мы говорим о Божьей любви, о Его силе менять жизни. Может, кто-то из этих опустившихся людей в последний миг покается и будет спасён… Об этом мы узнаем только в вечности.

Есть вопросы? Звоните: 8-929-643-86-61(Эдуард)

«Когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?»*

Хорошая вещь

Цель проекта «Хорошая вещь» — сделать каждого чуть-чуть счастливее! С одной стороны, у нас со временем появляются вещи и обувь, которые мы не носим. Они хорошо выглядят, почти как новые, но… не носятся. По разным причинам: вырос, надоели, жмут, не то купила и т. д. С другой стороны, есть много людей, которые хотели бы обновить свой гардероб, да не позволяют средства. «Хорошая вещь» объединяет таких людей. Суть проекта — это двойная польза:

Каждый желающий может прийти и выбрать для себя хорошую вещь или вещи. Бесплатно. Если у вас есть хорошие вещи, но по какой-то причине вы их не носите, передайте их в проект «Хорошая вещь», и они обязательно кому-то подойдут.

Первый бесплатный секонд-хенд «Хорошая вещь» открылся в Туле в 2019 году по адресу ул. Московская, 32А. Сегодня на территории России работает 10 таких проектов в городах: Красноярск, Ярославль, Губкин, Новая Усмань, Щёлково, Алексин и других.

Чтобы найти все проекты, зайдите в социальную сеть ВКонтакте и в поиске наберите: Хорошая вещь.

Проект полностью волонтёрский и работает на энтузиазме людей, которые верят: помогать другим — это важно! В Туле по воскресеньям за 2 часа работы через проект проходит до 90 человек. С 2019 по 2021 год собрано 53000 вещей (22000 только в 2021 году) и роздано 44000. За это время проект посетило 5600 человек.

Конечно, люди благодарят, ведь это двойная польза: дать вторую жизнь хорошим вещам и помочь тем, кто в них нуждается.

Все проекты реализованы на базе общин Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Если вы хотите организовать нечто подобное, свяжитесь с нами, и мы подскажем, как это сделать. Можно написать в группе ВКонтакте: vk.com/goodthingtula

«Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?»*

Арбузы в тюрьме

60 человек впервые за много лет ели арбуз в местах лишения свободы. «Лучше бы в детский дом унесли», — скажет кто-то. В детский дом (и много куда ещё) Рома тоже наведывается, но сегодня очередь МЛС. Там тоже есть те, кому нужен «арбуз» (или катарсис?).

Из записей Романа Седова:

Казалось бы, что нового можно рассказать о посещении тюрьмы? Ан вот не соглашусь: каждый новый визит чуден по-своему!

— Только давайте условимся! Минимум религии и побольше ЗОЖа, — напутствует нас начальник ИК. — А то в прошлый раз вы увлеклись духовными сферами, а я потом услышал за спиной, что связался с «Христосиками».

— Ну, конечно, какой разговор! Смотрите, сколько мы плакатов по ЗОЖ взяли…

Но когда выходишь на сцену и видишь их глаза… Тут либо только Правда, либо ты зря сюда пришёл! В глазах у тех, кто тебя видит впервые, — недоверие. Как бы сканируют на предмет «фуфло погонят» для галочки или «по чесноку» от души. У кого-то улыбка сарказма: ребят, мы и сами тут можем вас многому научить; давайте, попробуйте нас удивить! Но мы-то видим насквозь: за этими масками однозначно — НАДЕЖДА! И мы её для них не пожалели.

Программа прошла под лозунгом ЗОЖсБ. Здоровый образ жизни с Богом! И так вдохновенно прошла, что в конце начальник вышел на сцену и рассказал своё личное свидетельство, как он перестал употреблять матерные слова и стал общаться с Всевышним!

Вы поняли, что за атмосфера была в зале? Никто не хотел уходить! Столько было в зале «запаха свободы», что даже запахи арбузов и приглашение к столу многих не соблазнили и не помешали им собраться у сцены, чтоб «надышаться нами» и нашей свободой сполна.

— Вы знаете, Роман, — обращается ко мне пожилой мужчина, саксофонист местной музыкальной группы, — я профессиональный музыкант с многолетним стажем и должен вам сказать, что сегодня впервые за много лет я испытал КАТАРСИС!

— Чего? — выпучиваю глаза на непонятное слово, не зная, обидели мы его или порадовали своим пением. Он мне, конечно же, объяснил, но я так вдохновенно не повторю, поэтому копирую Википедию:

κάθαρσις (греч.) — «возвышение, очищение, оздоровление» — процесс высвобождения эмоций, разрешения внутренних конфликтов и нравственного возвышения, возникающий в ходе самовыражения (в том числе через искусство) или сопереживания при восприятии произведений искусства.

Когда мы после программы собрались в клубной каморке для травяного чая, арбузов и сладостей, ощущение этого самого катарсиса стёрло между нами все границы.

Их было человек двенадцать. Все музыканты и творческие люди. Всё было так по-домашнему, даже не смотря на их чёрные робы!

vk.com/sedov.roman75

«Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».*

* Евангелие от Матфея 25: 37, 38, 39, 40.

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.