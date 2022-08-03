Добрые плоды

На деревьях в саду растут яблоки, груши, сливы… Хоть ты и не дерево, но тоже приносишь плоды! Слышал об этом?

Однажды мама Наташи и Ромы занималась своими делами и вдруг услышала, что ребята громко ругаются.

— Мама, он отобрал деталь от конструктора, которая мне нужна! — кричала Наташа.

— Я не могу построить замок без неё, — жаловался в ответ Рома.

— Ах так, — говорила Наташа, — тогда я разрушу твой замок.

— Наташа, Рома, хватит ссориться, подойдите лучше сюда, — попросила мама.

Ребята пришли на кухню и увидели, что мама режет яблоки. Ребята с удовольствием взяли по кусочку. Яблоко было очень сладким и вкусным. «Можно ещё?» — попросили они в один голос. Мама начала резать другое яблоко.

— Фу, какая кислятина, — сказал Роман, когда попробовал его. — Мама, почему одно было такое вкусное, а это такое противное?

— У бабушки в саду растут две яблони. Одна яблоня стоит около дома. Мы ухаживаем за ней. Когда наступает время, эта яблоня приносит вкусные плоды.

— А откуда тогда взялось кислое яблоко? — поинтересовалась Наташа.

— А кислые яблоки приносит другая яблоня. Она стоит за забором, и никто за ней не ухаживает. Я сорвала несколько яблочек, чтобы попробовать, и, как видите, никто их не хочет есть.

— Понятно, — ответил Рома. — Нужно ухаживать за деревьями, чтобы они приносили хорошие плоды.

— Именно так. А вы знаете, что мы тоже можем приносить плоды?

— Как это? — удивились ребята. — Мы же не растения!

— В Библии Иисус сравнил людей с деревьями. «По плодам их узнаете их», — говорил Он. Как плодовые деревья могут приносить хорошие и плохие плоды, так же и люди. Но наши плоды — не фрукты, а качества нашего характера. Мы можем приносить доброту, любовь, радость и мир, а можем злобу, ссоры, зависть и другие плохие качества. Если мы будем слушаться Бога и стараться относиться к людям, как хотим, чтобы относились к нам, то и плоды наши будут приятные другим.

Брат с сестрой молча кивали. Потом Рома сказал:

— Прости, что я обозвал тебя, Наташа. Давай не будем больше ссориться. Предлагаю играть в конструктор вместе. Давай соединим все наши детали и построим что-нибудь большое?

Наташа тоже извинилась перед братом, и они дружно пошли в комнату. После разговора с мамой им хотелось быть похожими на красивые деревья, которые приносят добрые плоды. А какие плоды хотите приносить вы, ребята?

По рассказу Марии Викторовой

Художник Мария Коровина

chudostranichki.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2022 г.