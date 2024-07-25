Догадайся!

О ком говорят эти загадки? Ответы ты найдёшь в сундучке, а истории прочитаешь в Библии.

Три раза по имени Бог называл,

Но голоса Божьего мальчик не знал.

Но волю Свою объявить хочет Бог,

И Бога услышал отрок-пророк.

1 Царств, глава 3

Первый раз — прилетел,

Второй раз — принёс,

Третий раз — не вернулся.

Бытие, глава 8

У колодца это было:

Раб просил воды напиться.

Напоив раба, девица

И верблюдов напоила.

С кем, когда и где всё это было?

Бытие, глава 24

Две женщины стояли пред царём

И спорили. Одна из них неправду говорила…

И спор их царь решил мечом.

О чём был спор? Когда всё это было?

3 Царств, глава 3

За свои сны много бит,

За чужие — на троне сидит.

Бытие, главы 37, 41

Женщины спорили о ребёнке перед царём Соломоном

Слуга Авраама и Ревекка

Самуил

Голубь

Иосиф