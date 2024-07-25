Догадайся!

О ком говорят эти загадки? Ответы ты найдёшь в сундучке, а истории прочитаешь в Библии.
Три раза по имени Бог называл,
Но голоса Божьего мальчик не знал.
Но волю Свою объявить хочет Бог,
И Бога услышал отрок-пророк.
1 Царств, глава 3
Первый раз — прилетел,
Второй раз — принёс,
Третий раз — не вернулся.
Бытие, глава 8
У колодца это было:
Раб просил воды напиться.
Напоив раба, девица
И верблюдов напоила.
С кем, когда и где всё это было?
Бытие, глава 24
Две женщины стояли пред царём
И спорили. Одна из них неправду говорила…
И спор их царь решил мечом.
О чём был спор? Когда всё это было?
3 Царств, глава 3
За свои сны много бит,
За чужие — на троне сидит.
Бытие, главы 37, 41
Женщины спорили о ребёнке перед царём Соломоном
Слуга Авраама и Ревекка
Самуил
Голубь
Иосиф