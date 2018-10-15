Возле реки Иордан археологи нашли доказательства исхода евреев из Египта

Возле реки Иордан археологи нашли возможные свидетельства исхода евреев из Египта – это остатки стоянки кочевников, пересекших Иордан и осевших в нагорьях Израиля.

Книга Исход, вторая в Библии, всегда была предметом нескончаемых научных споров касательно ее исторической точности, поскольку многие ученые сомневаются в том, что древние израильтяне действительно пришли в эту землю из Египта. Однако археологи Ральф Хоукинс (Ralph Hawkins) и Давид Бен-Шломо (David Ben-Shlomo) недавно сообщили, что раскопки в долине реки Иордан в районе Хирбет аль-Мастарах принесли важные исторические свидетельства и вещественный материал, проливающий свет на этот вопрос. Остатки жилищ, керамика и вещественные находки с обнаруженной стоянки кочевого племени дают основания предполагать, что это могли быть еврейские переселенцы из Египта, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Седмицу и The Christian Post.

По данным британского издания Daily Express, Бен-Шломо высказал мнение, что остатки обнаруженной стоянки можно считать доказательством истинности сведений, приводимых в Библии.

«Мы пока еще не собрали достаточно твердые свидетельства того, что эти стоянки датируются периодом появления в этих местах первых израильтян, но это весьма возможно, –отметил Бен-Шломо. – Если имеющиеся вещественные свидетельства будут подкреплены дальнейшими раскопками, тогда можно будет определенно утверждать, что эти переселенцы были первыми израильтянами, которые пришли в эти земли с востока, прошли далее за Иордан и осели в нагорьях земли Израильской».

Научная статья Бен-Шломо и Хоукинса, в которой приводятся предварительные результаты раскопок, опубликована в выпуске журнала библейской археологии Biblical Archaeology Review за июль-август 2018 года. В ней отмечается, в частности, что поселение кочевников в целом можно ориентировочно датировать на данном этапе исследований началом железного века, то есть приблизительно периодом Библейского Исхода евреев из Египта. В более подробной информации и комментариях, опубликованных Библейским археологическим обществом, Бен-Шломо и Хоукинс указывают, что археологические материалы и вещественные свидетельства были собраны в результате раскопок, проведенных на объекте летом 2017 года. Помимо остатков каменных кладок на месте стоянки в Хирбет аль-Мастарах, археологи обнаружили и древнюю керамику, которую предварительно можно датировать концом эпохи бронзы (1400–1200 гг. до н.э.) и началом железного века (1200–1000 гг. до н.э).

«По итогам анализа находок и материалов, собранных к концу сезона раскопок 2017 года, мы были совершенно ошеломлены захватывающей картиной древней жизни того периода в этих местах долины реки Иордан, которые до недавних пор были почти не исследованы археологами, –заявили Бен-Шломо и Хоукинс. – На протяжении всего нескольких миль нам удается здесь проследить эволюцию культуры ранних израильтян от примитивной кочевнической [в Хирбет аль-Мастарах] до высокоразвитой политической культуры [в Хирбет Айя аль-Фока]».

Следует отметить, что многие исследователи приписывают остатки древних сооружений, обнаруженных в районе Хирбет Айя аль-Фока, Библейскому городу Атароф, упоминаемому в Книге Иисуса Навина 16:5 – «Предел сынов Ефремовых по племенам их был сей: от востока пределом удела их был Атароф-Адар до Беф-Орона верхнего (и Газары)» .

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2018 г.