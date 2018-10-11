В Англии доктору отказали в должности из-за его христианского взгляда на гендерный вопрос

Доктору Дэвиду МакКерету, который 26 лет работал в Национальной службе здоровья Великобритании, отказали в должности, на которую он претендовал, из-за того, что он не использовал соответствующих местоимений, обращаясь к трансгендерным лицам, сообщило информационное агентство CNA.

«Я не нападаю на трансгендерное движение, а защищаю своё право на свободу слова и свободу вероисповедания», — рассказал 55-летний др. МакКерет, баптист из окрестностей Бирмингема, сообщает Седмица.

Доктор претендовал на пост эксперта по инвалидности, однако препятствием к новой должности стало то, что МакКерет считает, что пол определяется генетически и биологически.

Согласно «Акту равенства» 2010 года, антидискриминационного закона, принятого в Англии, Уэльсе и Шотландии, пол, сексуальная ориентация и гендерное перераспределение входят в число «защищённых сфер». Поэтому врач, который устанавливает инвалидность того или иного лица, должен обращаться к нему «в соответствии с его гендерной идентичностью».

«Библия учит нас, христиан, что Бог создаёт человека мужчиной или женщиной. Я не мог смолчать на это», — говорил доктор МакКерет по поводу предъявленных к нему требований. По словам врача, его совесть не позволила ему поддаться политике политкорректности, поэтому его контракт прекратили.

«Прежде всего, нам не позволяют говорить то, во что мы верим. Во-вторых, как показывает мой случай, нам не позволяют думать так, как мы верим. Наконец, нам не позволяют защищать то, во что мы верим», — отметил доктор. «Заявляя, что гендер и пол определяются при рождении, вы можете стать жертвой жестокого нападения», — с грустью подытожил Дэвид МакКерет.

Источник: Интернет-газета ProChurch.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (258) октябрь 2018 г.