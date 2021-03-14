Дом в Назарете: археолог считает, что именно в нём рос Иисус

Имеются очень большие основания полагать, что в доме I века, развалины которого были раскопаны в Назарете, прошло детство Иисуса Христа.

Так считает профессор археологии из Университета Рединга Кен Дарк. Предположение возникло ещё в 1880-х годах, когда остатки дома были обнаружены под возникшим позднее монастырём. В 1930-х годах учёные его отвергли, место раскопок было заброшено, но в 2006 году в Назарет отправился профессор Дарк.

«Я не ставил перед собой задачи найти дом Иисуса, я занимался историей города как центра христианского паломничества в византийскую эпоху, — говорит он. — Но меня ожидал невероятный сюрприз».

Над развалинами дома залегают остатки византийской церкви, на месте которой, в свою очередь, позднее возник женский монастырь Сестёр Назаретских.

«Из письменных византийских источников известно, что на месте дома Марии и Иосифа построили церковь Кормления, посвящённую воспитанию младенца Иисуса, и остатки дома сохранились в её крипте. До наших дней она не дошла, но в своё время была местом массового поклонения, о чём говорится в описаниях паломничеств VII века. Практически наверняка это и есть та самая церковь», — говорит профессор Дарк.

Проведённый им анализ показал, что дом относится к I веку и что он был искусно врезан в склон каменистого холма. Принадлежность дома родителям Иисуса вряд ли можно когда-либо доказать стопроцентно, но совокупность фактов позволяет говорить об этом с очень высокой уверенностью, утверждает профессор Дарк.

Источник новостей: Invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.