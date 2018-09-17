Христианские семьи Австралии начали переходить на домашнее обучение детей

Верующие семьи в Австралии начали переходить на домашнее обучение, поскольку их детей все больше травят в школах за христианские ценности и неприятие однополых отношений.

В статье издания The Daily Mail, опубликованной 31 августа, присутствуют рассказы родителей о том, что их детей в школах высмеивают за их веру, моральные принципы и неприятие однополых отношений. По данным издания The Sunday Telegraph, оценочная численность учащихся, вовлеченных в коллективное домашнее обучение закону Божьему в дополнение к школьным занятиям, почти удвоилась с 2014 года и достигла на сегодня примерно 4 480 человек, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Седмицу и Christian Headlines.

«При всей нашей традиционной гордости за наше национальное разнообразие в самых разных вопросах и аспектах, христиане в последнее время все чаще становятся жертвами преследований и запугиваний как представители меньшинства, – рассказал Стюарт Чэмпмен (Stuart Chapman), координатор движения «За расширение домашнего христианского обучения». – Родители жалуются, что их дети становятся жертвами травли из-за их веры в традиционные семейные ценности». В качестве примера Чэпмен приводит инцидент, когда «учащихся, выступающих против однополых браков, подняли из-за парт и заставили выстоять урок на ногах у задней стены класса».

В 2017 году правительство Австралии легализовало однополые браки и, по словам Чэпмена, с тех пор христианские семьи все больше тревожит нарастающая травля их детей за веру и приверженность традиционным ценностям. Доходит до того, что многие семьи заявляют, что «маятник качнулся слишком далеко и завис в крайнем положении». Нетерпимость и разгул насилия в школах нередко вынуждает их забирать детей из государственных школ и переводить в религиозные школы, исповедующие традиционные ценности.

Однако высокая стоимость обучения в частных религиозных школах не всем по карману, а потому все больше австралийских христиан выбирает вариант коллективного домашнего обучения в качестве удобной, недорогой и эффективной формы воспитания детей. Именно этим, по-видимому, объясняется 50-процентный прирост численности учащихся подобных надомных курсов за последние годы. В этом их нередко поддерживают влиятельные правительственные чиновники. Среди них пресс-секретарь министерства образования штата Новый Южный Уэльс, самой старой и густонаселенной административно-территориальной единицы страны (с населением около 7 млн. человек), призвавший уважать стремление родителей к коллективному надомному обучению закону Божьему.

Джефф Брэйли, сотрудник центра социальных исследований Маккриндла, считает, что усилия по сохранению и развитию христианства в стране сталкиваются в настоящее время с множеством проблем и препятствий.

«Я полагаю, что христианскому вероисповеданию в последнее время приходится преодолевать множество проблем – от наказаний, налагаемых королевской комиссией [за упоминание Христа в школе], до растущих новых трудностей в результате национального плебисцита по вопросу однополых браков» – отметил ученый.

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2018 г.