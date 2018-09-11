Домашний майонез

Как часто от употребления вкусного и полезного салата нас останавливает присутствие в рецепте вредного майонеза! Но майонез может быть полезным, если готовить его самим. Это совсем не сложно.

Майонез из белой фасоли

Вам понадобится:

1 баночка (400 г) консервированной белой фасоли

250 мл растительного масла (рафинированного, без вкуса и запаха)

по 1/2 чайной ложке сахара и соли

1 чайная ложка горчицы (сухой или готовой)

2 столовые ложки лимонного сока

Приготовление:

Вместо консервированной подойдёт и отваренная до мягкости белая фасоль. Блендер можно использовать стационарный или погружной.

Выдавить сок из лимона.

2. Измельчить блендером фасоль.

3. Добавить соль, сахар и горчицу.

4. Небольшими порциями влить масло и лимонный сок, периодически взбивая массу.

Майонез из соевого молока и авокадо

Вам понадобится:

1 спелое авокадо

150 мл соевого молока

2 дольки чеснока

веточки укропа и петрушки — по желанию

80 мл оливкового масла

50 мл лимонного сока

соль по вкусу

Приготовление:

Авокадо почистить, вынуть косточку, мякоть нарезать кусками.

2. Зелень измельчить.

3. Смешать авокадо, зелень и соевое молоко.

4. Взбивать 30 секунд.

5. Влить оливковое масло и лимонный сок.

6. Взбивать ещё 30 секунд.

7. Добавить оставшиеся ингредиенты.

8. Взбивать до густоты. При необходимости добавить соевого молока.

Майонез с мягким тофу

Вам понадобится:

120 г мягкого тофу

2 чайные ложки свежего лимонного сока

2 чайные ложки дижонской горчицы

200 мл растительного масла

соль по вкусу

Приготовление:

1. Блендером взбить тофу, лимонный сок и горчицу около 30 секунд (до однородной массы).

2. Не выключая блендер, медленно влить масло, до тех пор, пока смесь не станет однородной и не достигнет нужной густоты.

3. Добавить соль и перемешать.

А теперь рецепт салата, в котором можно использовать любой из этих майонезов.

Салат «Северное сияние»

Вам понадобится:

400 г варёной фасоли (можно консервированной)

400 г свежих огурцов

400 г солёных огурцов

400 г болгарского перца

2 головки репчатого лука

200 г сухариков

1 банка консервированной кукурузы

лимонный сок

2 чайные ложки соли

2 столовые ложки сахара

майонез

Приготовление:

1. Репчатый лук нарезать тонкими полукольцами или четвертинками. Постарайтесь нарезать максимально тонко. Также лук можно нарезать мелкими кубиками. Добавить соль, сахар, лимонный сок, перемешать и тщательно подавить толкушкой.

2. Добавить растительное масло, перемешать, накрыть ёмкость крышкой и оставить для маринования на 1 – 1,5 часа.

3. Свежие, солёные огурцы и болгарский перец нарезать небольшими кубиками.

4. Все ингредиенты перемешать, добавить майонеза столько, чтобы салат не был сухим. Если вы хотите сделать салат заранее, то сухарики лучше добавить непосредственно перед подачей.

По материалам сайтов 8doktorov.ru, namenu.ru,

hudeyko.ru, vegportal.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (257) сентябрь 2018 г.