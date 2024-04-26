Доплати себе сам?

Водитель сливает кому-то в канистру топливо из машины медслужбы. Зарабатывает как может. Ещё бы: на его зарплату попробуй проживи. Что вы думаете о его поступке?

Когда в соцсетях появилось видео, на котором водитель служебного автомобиля сливает топливо кому-то в канистру, жители провинциального городка, где это происходило, единодушно встали на защиту водителя. Мол, если он не будет себе таким образом «премиальные» добывать, то некому будет работать.

Думаю, если спросить оправдывающих водителя, является ли его поступок воровством, они ответят: «Это не воровство, а восстановление справедливости». Во всяком случае, комментаторы писали так. Почитаешь — и понимаешь, что эти люди считают себя умнее и порядочнее Самого Бога.

А если беспристрастно? Водитель и тот, кто принимает топливо, являются нарушителями заповеди «Не кради». Один продаёт то, что ему не принадлежит, а другой покупает заведомо украденное. Мы можем сколько угодно защищать водителя, входить в его положение, сочувствовать, но нужно признать, что происходит воровство. А Библия говорит, что «ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют» (1 послание коринфянам 6:10). Что ворам делать в Божьем Царстве? Золотые бордюры (поребрики по-простому) воровать?

Библия помещает воров в один ряд с блудниками, идолослужителями, гомосексуалистами. В этом же ряду тот самый водитель, который крутится как умеет. «Но это же такой пустяк, — скажет кто-то, — у нас в стране все воруют, и не в таких размерах». А ты не смотри на «всех». Перед Богом каждый будет отвечать лично. А судимы мы будем по закону, одна из заповедей которого говорит: «Не кради». Для сомневающихся (думающих, что если чуть-чуть украсть, то не считается), приведём ещё один текст из Библии: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Евангелие от Луки 16:10).

«Мы столько лет работали на государство, ничего с того не имея. Теперь хоть как-то пытаемся компенсировать себе ущерб», — говорят некоторые. Не стоит вершить самосуд. Не всё, что логично и оправдано с человеческой точки зрения, приемлемо в очах Бога. Как ты грех ни оправдывай, он грехом и останется.

Я вот самозанятая. Сидела вчера вечером и раздумывала, формировать ли чек человеку, который сказал, что чека не надо. Естественно, пламенного желания платить налоги у меня нет (кому хочется с денежками расставаться?), но я, оформляя самозанятость, приняла решение быть верной и в малом. Поэтому сомнения длились недолго, чек был сформирован.

Один человек рассказывал историю о том, как нашёл чужой телефон. Какая борьба шла в голове! Как хотелось оставить находку себе! Но на память пришли слова Христа: «Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Евангелие от Матфея 7:12). Телефон был возвращён хозяину. А через некоторое время вернувший его потерял барсетку. С деньгами, картами, документами. Но Бог допустил, чтобы барсетку обнаружила порядочная женщина, которая вернула всё владельцу. Доброта и порядочность возвращаются. Не всегда именно так и тогда, как мы ждём, но всё, что аукнулось, откликнется.

Я в детстве подбивала детвору выдёргивать цветы под окном у одной бабушки из нашего дома. Эх, и гоняла она нас! Сколько адреналина было! А украденные цветы мы пересаживали ко мне под окно. Но прошло несколько лет, и Бог позволил мне понять, как чувствовала себя старушка, которая старалась, несмотря на слабое здоровье, сажала цветы и ухаживала за ними, а потом мы лишали её радости наблюдать за цветущей клумбой. Те малыши, которые орудовали под моим началом, подросли и стали воровать цветы уже у меня из-под окна. Как я негодовала! Но я вспомнила ту бабушку и всё поняла…

Царь Давид сказал: «С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно, с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его» (Библия, 2 книга Царств 22:26, 27).

Интересно, как отреагирует тот водитель, с которого мы начали, если кто-то сольёт топливо из бензобака его личного автомобиля? Полагаю, недовольства будет много. «Не сравнивайте, — скажете вы. — Государство не почувствует и не заметит потери». А Бог заметит. И вы сами заметите, что на душе неспокойно. По крайней мере, первые разы. Потом грех может войти в привычку. Но если вы делаете что-то с оглядкой или опаской, задумайтесь, по правде ли поступаете. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится [за ним]; а праведник смел, как лев» (Библия, книга Притчей 28:1). Чистая совесть дорогого стоит.

Вспоминается старый добрый мультфильм про поросёнка Чуню. Почему-то в детстве я его не смотрела. А вот своим детям показывала не раз. Там есть момент, когда заяц хочет украсть морковку, но Чуня демонстрирует ему альтернативу: оказывается, можно подойти к хозяйке морковки и вежливо попросить. Учим ли мы своих детей, как жить, не нарушая восьмую заповедь «Не кради»? Являемся ли мы сами достойным примером честности, порядочности и верности даже в мелочах? Всегда ли получаем доход законно, никого не обкрадывая? Думаю, всем нам есть над чем задуматься.

Надежда Масленникова