Дружба в семье

Говорят, что никто не может так быстро разрушить счастье женщины, как её собственный муж; никто не может сделать и сотой доли для того, чтобы охладить надежды и стремления мужа, парализовать его силы и свести на нет его планы и мечты, как собственная жена. Чем для вас является ваш брак — началом любви или её концом? Как сделать, чтобы супружеские отношения приносили радость и счастье?

Бог создал женщину, чтобы она была спутницей и помощницей мужчине, была с ним единым целым, ободряла и воодушевляла его, а муж должен быть надёжной опорой жены. Каждый из супругов должен стараться сделать всё возможное для счастья другого. Для этого необходимо принять решение быть друг для друга всем, поддерживая и помогая друг другу. Пусть в семье царят взаимная любовь, снисходительность и терпение. Проявляя доброту и сдержанность, можно сохранить истинную любовь, согревающую сердце. Наше время на земле коротко. Дело, к которому мы призваны, не требует богатства, особого социального положения или выдающихся способностей. Оно требует доброжелательности, духа самоотречения и твёрдой цели.

Не стоит считать проявление любви слабостью. Если дружественные благородные побуждения сдерживаются, они могут со временем совсем исчезнуть, и сердце станет опустошённым и холодным. Любовь не может долго существовать, если она никак не выказывается.

Как доставить радость жене?

Зайдите в цветочный магазин и купите цветы. Вручите их жене (например, за ужином при свечах), сказав: «Я подумал о тебе, и мне захотелось сказать, как сильно я тебя люблю».

Позвоните ей по телефону несколько раз в течение недели, сказав: «Я люблю тебя и чувствую себя самым счастливым мужчиной на свете, потому что ты рядом».

Как выразить любовь мужу?

Проведите вместе с детьми семейные выборы и скажите ему, что вы выбрали его как лучшего мужа и отца года. Приготовьте почётную грамоту и повесьте её на видном месте.

Чаще хвалите его. Подчеркивайте его положительные качества.

Отдавать больше любви, чем требовать — это цель счастливых супружеских отношений. Развивать в себе благородные черты характера и признавать добрые качества друг в друге — то, к чему должны стремиться супруги.

Старайтесь внимательно следить за своей речью, не позволяя резким словам срываться с ваших губ. Сознание того, что тебя по достоинству оценивают, является прекрасным стимулом и приносит удовлетворение. Любовь должна проявляться во взглядах и манерах, в том, как мы разговариваем с близкими людьми. Дом должен быть самым привлекательным местом в мире, как для супругов, так и для детей. Благодарное сердце и ласковый взгляд дороже, чем богатство и роскошь. Члены семьи будут счастливы тогда, когда в ней царит любовь.

Спросите себя: что я делаю, чтобы мой муж (жена) почувствовал(а) себя любимым(ой), что я могу сделать на этой неделе, чтобы мой муж (жена) почувствовал(а) себя любимым(ой)?

Ни муж, ни жена не должны пытаться доминировать. Сам Бог дал Адаму спутницу жизни, равную ему, которая могла бы стать его другом. Ева была сотворена из ребра, взятого у Адама. Это означало, что она не могла господствовать над ним как глава семьи и не была подчинена ему как нижестоящая, но находилась на равном с ним положении, чтобы он любил и защищал её. Она была его вторым «я», создавая с ним тесный союз и питая к нему нежную привязанность.

Муж и жена должны сохранять дух теплоты, решив никогда не огорчать и не ранить другого. Старайтесь уделять больше времени друг другу.

Самый главный секрет семейного счастья — присутствие Христа в доме. Пусть Он будет вашим семейным Консультантом и Другом.

Статья подготовлена по книге Эллен Уайт «Секреты счастливой семьи».

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (253) май 2018 г.