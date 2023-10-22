Дух Святой, наполни моё сердце

Радостью, Твоею чистотой,

Чтобы в послушании примерном

Мне пойти дорогой за Тобой,

Чтоб с утра с Тобой не расставаться

И по воле Божьей день прожить,

Истиной открытой наслаждаться

И бесценным даром дорожить,

И хранить жемчужину святую:

В мысли, в душу, трепетно вложить,

В воздержанье, в кротости, в смиренье,

В почитанье перед Богом жить.

Дух Святой, заполни мою душу

Истинами мудрого Творца.

Подкрепи, чтоб быть всегда послушной —

Ныне и до самого конца.

Людмила Крас,

г. Ялта, Крым

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.