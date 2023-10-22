Дух Святой, наполни моё сердце
Радостью, Твоею чистотой,
Чтобы в послушании примерном
Мне пойти дорогой за Тобой,
Чтоб с утра с Тобой не расставаться
И по воле Божьей день прожить,
Истиной открытой наслаждаться
И бесценным даром дорожить,
И хранить жемчужину святую:
В мысли, в душу, трепетно вложить,
В воздержанье, в кротости, в смиренье,
В почитанье перед Богом жить.
Дух Святой, заполни мою душу
Истинами мудрого Творца.
Подкрепи, чтоб быть всегда послушной —
Ныне и до самого конца.
Людмила Крас,
г. Ялта, Крым
Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.