Душой своей тянитесь к Богу —
Благоуханию небес.
Пусть Он покажет вам дорогу
В небесный край, город чудес.
Где всё живёт и торжествует,
Где нет болезней, горя нет.
И ангелы, летя, ликуют,
Господний отражая свет.
Только добро, любовь и ласка;
Святость и вера во Христа…
Там жизнь прекрасна, словно сказка.
Вот только раны от креста
Остались вечно на ладонях
Того, Кто создал этот мир,
Кто в небесах сидел на троне,
А после кровь за нас пролил.
Чтоб не погибли, но имели
Люди к спасенью светлый путь…
Так Бог явил любовь на деле.
Его ты подвиг не забудь.
За палачей, что распинали,
Молитвы с уст Его неслись…
Иисус — живой! И вечно с нами!
Приди к Нему и поклонись.
Людмила Мокшанцева,
г. Коркино, Челябинская обл.