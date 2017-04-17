Душой своей тянитесь к Богу —

Благоуханию небес.

Пусть Он покажет вам дорогу

В небесный край, город чудес.

Где всё живёт и торжествует,

Где нет болезней, горя нет.

И ангелы, летя, ликуют,

Господний отражая свет.

Только добро, любовь и ласка;

Святость и вера во Христа…

Там жизнь прекрасна, словно сказка.

Вот только раны от креста

Остались вечно на ладонях

Того, Кто создал этот мир,

Кто в небесах сидел на троне,

А после кровь за нас пролил.

Чтоб не погибли, но имели

Люди к спасенью светлый путь…

Так Бог явил любовь на деле.

Его ты подвиг не забудь.

За палачей, что распинали,

Молитвы с уст Его неслись…

Иисус — живой! И вечно с нами!

Приди к Нему и поклонись.

Людмила Мокшанцева,

г. Коркино, Челябинская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (240) апрель 2017 г.