Маленькая девочка держала в руках два яблока. Её мама мягко и с улыбкой попросила свою маленькую принцессу: «Доченька, дай, пожалуйста, мне одно яблочко».

Девочка посмотрела на маму, затем внезапно надкусила одно яблоко и сразу — другое.

Женщина почувствовала, как улыбка застывает на её лице, и очень постаралась не показать своё разочарование. Она расстроилась, что её любимая доченька не пожелала с ней делиться.

И вдруг девочка протянула одно из надкушенных яблок и сказала: «Мама, возьми вот это, оно слаще!»

Независимо от того, насколько вы взрослый, опытный и осведомлённый человек, никогда не спешите судить других. Дайте им возможность объясниться. То, что вы видите, может быть очень обманчиво. Часто, видя только общую картинку, мы заблуждаемся в истинных мотивах действий другого человека.

Пересказала Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.