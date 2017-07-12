Два шага от гибели

Летний день склонялся к вечеру. На улице было тихо, лишь ветер шумел листвою берёз и тонко скрипели высокие сосны…

Жители посёлка уже разошлись по своим домам, только молодёжь весело шумела у Дома культуры. Я, налюбовавшись природой, потихоньку стала спускаться по крутой каменистой дороге к своему дому. Я прошла уже половину пути, как вдруг чей-то мужской голос мне сказал: «Перейди на другую сторону!» Я заупрямилась, мысленно сказала: «Мне здесь удобней идти!» и продолжала свой путь. Вдруг, через несколько секунд этот голос повторил: «Перейди!» Я подумала: «Дай-ка на всякий случай я перейду» и сделала два шага в сторону.

Вдруг на большой скорости с горы вылетел мотоцикл. Он упал на том месте, где я только что стояла, колёса у него бешено вращались в песке. Мотоциклист успел отскочить в сторону, а я стояла в двух шагах напротив мотоцикла и от ужаса не могла сдвинуться с места. Бог спас меня от гибели. Спасибо Ему за спасение! Я очень благодарна Господу за все Его благодеяния! Каждый день буду воздавать Богу славу и хвалу!

«Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи» (Псалом 91:2, 3). «Ибо Ангелам Своим заповедует о тебе — охранять тебя на всех путях твоих» (Псалом 90:11).

Елена Поторочина, п. Поляны, Ленинградская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (243) июль 2017 г.