Две лепты вдовы — интересные факты

Лепта – от греческого слова «лептон», что означает «без кожуры». Они были тонкие, как лепестки, и потому имели неправильную форму. Это были монеты минимального достоинства, имевшие хождение в Иерусалиме при жизни Христа. Предположительно именно эти монеты упоминались в библейской истории о бедной вдове. В английском переводе короля Якоба (1611 г.) для этой известной монеты используется слово “mite” (скромная доля, лепта).

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Монетки всегда были неровными и низкого качества– их отливали и отламывали небрежно. От того, что такую мелочь не берегли и она, бренча в кошельках, терлась о другие монетки, лепты сильно стирались.

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Есть две разные, хотя и похожие монеты, которые упоминаются в качестве «лепты вдовы».

► Поменьше – лепта

► Побольше – прута.

Между собой эти монеты полностью идентичны, прута лишь чуть крупнее и тяжелее. Эти монеты часто смешивались и при разборе многочисленных кладов с этими монетами обычно встречаются и пруты, и лепты. И, хотя в Библии упоминается только лепта, благодаря общности этих монет, обе они сегодня обычно считаются теми самыми «лептами».

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На две лепты в первом веке можно было купить небольшой кусок хлеба, ветку винограда или несколько смокв. По сути лепта была дневным пропитаем одного бедного человека. Сильный мужчина мог заработать такую сумму за час.

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Согласно иудейским источникам в Храме построенном Иродом Великим вдоль стен стояли 13 сосудов для пожертвований. Сделаны они были в виде труб (шофаров) для того, чтобы под видом пожертвований человек не мог украсть деньги из ящика.

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Бедная вдова опустила в сокровищницу Храма, две лепты (Марка -12:42). Положила ли в сокровищницу бедная вдова две монеты-лепты или же одну пруту мы не знаем. Так или иначе, внешний вид этих денег был жалок, а покупательная способность ничтожна.

Однако, Иисус Христос оценил эту жертву выше всех богатых вкладов, сделанных от избытка имения.

Две лепты вдовы

Ящики для пожертвований были установлены в так называемом «дворе женщин», т.е. в той часте храма, где женщинам было разрешено поклоняться Богу.

Однако доступ к самой сокровищнице был открыт для всех прихожан – как для женщин, так и для мужчин. В Евангелии от Марка сказано: «И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладёт деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много» (12:41).

Но вот среди прихожан показалась бедная вдова. В смирении подошедши к сокровищнице, она положила в неё две лепты.

Увидев это, Господь сказал: «Подозвав к Себе Своих учеников, Иисус сказал им:

«Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Мы можем представить себе изумлённые лица учеников. Ведь они знали, что крупные суммы на Храм шли от людей состоятельных. Как правило, эти “новые израильтяне” громко трубили о своих дарах: «Смотрите, мне для Бога ничего не жалко! С таким богатством, как у меня, даже крупное пожертвование – это раз плюнуть». В этом свете дополнительный смысл приобретают слова Спасителя:

“Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди” (Мф.6:2).

Вот почему, когда Господь указал на самого большого жертвователя, ученики, скорее всего, ожидали увидеть кого-то из богачей, сорящего деньгами направо и налево. когда Господь указал на самого большого жертвователя, ученики, скорее всего, ожидали увидеть кого-то из богачей, сорящего деньгами направо и налево. ► Но нет! Их взору предстала скромно одетая женщина, вдова. Указывая на неё, Иисус сказал ученикам Своим: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу; ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила всё, что имела, всё пропитание своё»

Как известно, вдовы, наряду с сиротами, являлись самой беззащитной, экономически бесправной частью израильского общества. Не удивительно, что у женщины, пришедшей в храм, не было лишних денег.

Всё что она при себе имела – это две лепты, отложенные, быть может, на самую дешёвую лепёшку. И вот, подойдя к сокровищнице, вдова неожиданно для всех, а, может, даже и для самой себя положила в неё последние деньги.

Источник: bible-facts.org

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.