Две лепты вдовы — интересные факты

Лепта – от греческого слова «лептон», что означает «без кожуры». Они были тонкие, как лепестки, и потому имели неправильную форму. Это были монеты минимального достоинства, имевшие хождение в Иерусалиме при жизни Христа. Предположительно именно эти монеты упоминались в библейской истории о бедной вдове. В английском переводе короля Якоба (1611 г.) для этой известной монеты используется слово “mite” (скромная доля, лепта).
► Побольше – прута.
Согласно иудейским источникам в Храме построенном Иродом Великим вдоль стен стояли 13 сосудов для пожертвований. Сделаны они были в виде труб (шофаров) для того, чтобы под видом пожертвований человек не мог украсть деньги из ящика.
Бедная вдова опустила в сокровищницу Храма, две лепты (Марка -12:42). Положила ли в сокровищницу бедная вдова две монеты-лепты или же одну пруту мы не знаем. Так или иначе, внешний вид этих денег был жалок, а покупательная способность ничтожна.
Однако, Иисус Христос оценил эту жертву выше всех богатых вкладов, сделанных от избытка имения.
Ящики для пожертвований были установлены в так называемом «дворе женщин», т.е. в той часте храма, где женщинам было разрешено поклоняться Богу.
Однако доступ к самой сокровищнице был открыт для всех прихожан – как для женщин, так и для мужчин. В Евангелии от Марка сказано: «И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладёт деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много» (12:41).
Но вот среди прихожан показалась бедная вдова. В смирении подошедши к сокровищнице, она положила в неё две лепты.
Увидев это, Господь сказал: «Подозвав к Себе Своих учеников, Иисус сказал им:
Мы можем представить себе изумлённые лица учеников. Ведь они знали, что крупные суммы на Храм шли от людей состоятельных. Как правило, эти “новые израильтяне” громко трубили о своих дарах: «Смотрите, мне для Бога ничего не жалко! С таким богатством, как у меня, даже крупное пожертвование – это раз плюнуть».
В этом свете дополнительный смысл приобретают слова Спасителя:
► Но нет! Их взору предстала скромно одетая женщина, вдова.
Указывая на неё, Иисус сказал ученикам Своим: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу; ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила всё, что имела, всё пропитание своё»
Как известно, вдовы, наряду с сиротами, являлись самой беззащитной, экономически бесправной частью израильского общества. Не удивительно, что у женщины, пришедшей в храм, не было лишних денег.
Всё что она при себе имела – это две лепты, отложенные, быть может, на самую дешёвую лепёшку. И вот, подойдя к сокровищнице, вдова неожиданно для всех, а, может, даже и для самой себя положила в неё последние деньги.
Источник: bible-facts.org
Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.