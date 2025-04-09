Конец путей Бог открывает всем сегодня.
Идти с Христом и на Него смотреть —
Путь вечного благословения Господня:
Путь без Него — проклятие и смерть.
Он обращается ко всем сегодня, ныне.
Стучится в двери сердца твоего.
Есть к жизни путь один, он в Божьем Сыне.
Не отвергай в беспечности Его.
Иисус Христос — наш Хлеб насущный,
Из лабиринта зла единственная дверь.
Он — на Себе твои грехи несущий.
Ему сегодня жизнь свою доверь.
Он Тот, Кто безраздельно тебя любит.
Ради тебя пошёл страдать на крест.
Он Тот, Кто праведно и верно судит,
За правду умер, смерть поправ, воскрес.
В Его Законе — жизненная сила.
Вся Истина — в законе Его слов.
Закон любви навеки утвердила
Безмерной жертвой вечная Любовь.
Он призывает всех сегодня, ныне
Идти за Ним, оставив грех и зло,
Ходить в Законе, Божией твердыне,
Укрыться верой под Его крыло.
Есть только день один — сегодня.
Быть может, завтра не наступит никогда.
Взывает к разуму любовь Господня.
Скажи Ему сегодня твёрдо: «Да!»
Ольга Сабанская