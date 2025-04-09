Конец путей Бог открывает всем сегодня.

Идти с Христом и на Него смотреть —

Путь вечного благословения Господня:

Путь без Него — проклятие и смерть.

Он обращается ко всем сегодня, ныне.

Стучится в двери сердца твоего.

Есть к жизни путь один, он в Божьем Сыне.

Не отвергай в беспечности Его.

Иисус Христос — наш Хлеб насущный,

Из лабиринта зла единственная дверь.

Он — на Себе твои грехи несущий.

Ему сегодня жизнь свою доверь.

Он Тот, Кто безраздельно тебя любит.

Ради тебя пошёл страдать на крест.

Он Тот, Кто праведно и верно судит,

За правду умер, смерть поправ, воскрес.

В Его Законе — жизненная сила.

Вся Истина — в законе Его слов.

Закон любви навеки утвердила

Безмерной жертвой вечная Любовь.

Он призывает всех сегодня, ныне

Идти за Ним, оставив грех и зло,

Ходить в Законе, Божией твердыне,

Укрыться верой под Его крыло.

Есть только день один — сегодня.

Быть может, завтра не наступит никогда.

Взывает к разуму любовь Господня.

Скажи Ему сегодня твёрдо: «Да!»

Ольга Сабанская