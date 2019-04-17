Двое христиан в Иране отказались отречься от веры в Христа в обмен на освобождение из заключения

Суд в Иране отправил в тюрьму дожидаться вердикта по обвинению в «подрывной пропаганде» двух христиан, отказавшихся отречься от веры в Христа в обмен на освобождение.

Христиане Сахеб Фадай и Фатемех Бахтери получили во время очередного заседания суда по рассмотрению апелляции заманчивые предложения от своих судей Хассана Бабаи и Ахмада Заргара. Судьи предложили им отказаться от веры в Иисуса в обмен на освобождение, как стало известно международной христианской правозащитной организации «Всемирная солидарность христиан» (CSW) со штаб-квартирой в Великобритании.

Фадая и Бахтери держат в заключении по обвинению в «подрывной пропаганде против государственной власти», которая выражалась в том, что они обсуждали доктрины христианского вероучения в домашней молельне.

«Приговор, вынесенный г-дам Фадаю и Бахтери за проповедь христианского вероучения, не только является грубым нарушением свободы вероисповедания, но и криминализует саму христианскую веру, которую на словах защищает конституция Ирана, — говорит Мервин Томас, глава CSW. — Мы призываем правительство Ирана положить конец всем формам преследований и унижений, которым подвергаются мирные религиозные общины в этой стране, и незамедлительно освободить всех несчастных, отбывающих тюремные сроки за свою веру и духовные убеждения».

Источник: sedmitza.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (264) апрель 2019 г.