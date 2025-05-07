В год празднования 80-летия Великой Победы хотелось бы познакомить читателей с картиной «Дыхание весны» и её автором Борисом Михайловичем Неменским. Он является народным художником России, академиком Российской Академии художеств и Российской Академии образования, лауреатом Государственных премий СССР и России, японской премии «Сакура». С 1994 года Борис Неменский возглавляет Центр непрерывного художественного образования при Московском комитете образования. Под его руководством разработана концепция «Художественное образование как духовная культура», положенная в основу программы для общеобразовательных школ. Он награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», болгарским орденом Кирилла и Мефодия и ещё многими другими наградами.

Б. М. Неменский родился в 1922 году в г. Москве. Вместе с родителями эвакуировался в начале войны в г. Саратов. Там, в 1942 году, окончил художественное училище и был рекомендован на фронт в Студию военных художников имени М. Б. Грекова. Уже его первая командировка в начале 1943 года по местам боевых действий в г. Великие Луки дала богатый материал для повседневных зарисовок и будущего творчества. В землянках он впервые увидел, как на фронте читают письма — это впечатление легло в основу картины «О далёких и близких». За неё получил свою первую Госпремию СССР. Эта и много его других картин украшают Третьяковскую галерею и другие музеи России, Германии, Японии. После войны окончил художественный институт им. В. И. Сурикова.

Большинство произведений Бориса Михайловича о войне, но ни на одном вы не увидите изображения батальных сцен. В них нет стереотипов. Он мастерски изображает понимание ценности каждого мгновения жизни фронтовиков в перерыве между боями. Об этих впечатлениях и живописное полотно «Дыхание весны», написанное маслом в 1955 году. Оно находится в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга.

Даже при беглом взгляде на картину обращает на себя внимание психологический портрет юного солдата, проснувшегося ранним утром в прифронтовом лесу. Невольно припоминается задушевная мелодия со строками из песни В. Соловьёва-Седого «Соловьи»: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят». Как в песне, молоденький солдат, приподнялся среди спящих сослуживцев, чуть-чуть улыбается и прислушивается как будто бы к пению соловья. Образная близость музыки и живописи настолько очевидна, что подсознательно слышится песня, весенние трели соловья.

Картина «Дыхание весны» автобиографичная, ведь под образом юного солдата художник имел в виду себя — молодого 19-летнего военного художника Студии им. М. Б. Грекова. Несколько в чуть другом ключе рассказывает сам Неменский: «Меня разбудил шорох. Ещё полусонный, я посмотрел перед собой и не увидел никакого движения. Лес только думал проснуться. Верхушки берёз золотились в первых лучах солнца, но внизу всё спало. Что это — опять шорох? Я вгляделся внимательно… Лист, старый серый лист, шевельнулся, приподнялся, и из-под него выглянул маленький зелёный росток. Выглянул, выпрямился и потянулся вверх. И тут я заметил, что маленькие росточки раздвигают старую листву, поднимают чёрные головки и готовятся встретить свой первый солнечный луч. А это что? — Огромный голубой цветок! Не было — и вдруг! Родился на голой холодной земле, без единого листочка… Я спал на земле, на еловом лапнике, среди своих товарищей солдат, и голубой цветок так неожиданно возник прямо у самых глаз!» Юному солдату-художнику Бог открыл глаза на красоту своей Земли, наполнил её благоуханием цветов, как в своё время И. Христос призывал: «…Посмотрите на полевые лилии, как они растут… но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (Евангелие от Матфея 6:28, 29). С любованием этих голубых цветов и появился у Б. М. Неменского замысел создания картины «Дыхание весны».

Борис Михайлович делится своими впечатлениями: «Там, на фронтах в 40-е годы ко многим молодым парням пришло понятие, что такое их дом, их улица, их родители, родные и друзья, природа, в том числе и подснежники — это и есть Родина. Родина, которую им надо было защищать. И весенние леса были заполнены солдатами». И этот юноша-защитник представлен художником как чистый подснежник Родины.

Картину «Дыхание весны» художник создавал в течение трёх лет. Долго шёл поиск образа старого солдата. Как вспоминает Борис Михайлович: «…Потом я его «уложил» спать, чтобы не «отвлекал» молодого… Старый солдат спит здоровым сном сильного человека с чистой совестью. Будет день, будет бой, и он, не дрогнув, выполнит свой долг… Пусть он спит, набирается сил…».

Прошло 80 лет со дня окончания Второй мировой войны, мы помним и чтим наших защитников, которые спасли нашу Родину. «Спасли и подснежники — для нас. Пойди, посмотри ранней весной, когда ещё только сходит снег, как открываются навстречу дню нежные лепестки голубых цветов. Посмотри!» Рассмотри и картину «Дыхание весны» нашего современного живого классика живописи Бориса Михайловича Неменского, ему 102 года, и он в строю — Председатель Международного союза педагогов-художников с 2015 года и по сей день; вдохновляет и помогает ему его «муза» — супруга-соратник Лариса Александровна Неменская.

Л. А. Слагаева, кандидат педагогических наук,

почётный работник высшего профессионального образования России