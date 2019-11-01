Его спасли и полюбили, а меня полюбили и спасли

От него невозможно было оторвать глаз: милый, беспомощный, но вместе с тем крепенький. Щенок немецкой овчарки — так говорили все. Но мы-то знали, что его мамка — безродная дворняга, вечно рыщущая по деревне в поисках пропитания…

Мы обедали, когда раздались крики с улицы. Нас настойчиво приглашали выйти. У калитки стояла женщина с чумазыми, неряшливо одетыми детьми. В деревне все знают эту семью: не пьют, но и не работают (кроме старшего сына, который всех кормит), огород не сажают, живут в развалюхе, целыми днями музыку слушают и телевизор смотрят. А тут пару лет назад ещё собаку завели. Теперь деревню населяет уже несколько поколений её детей — тощих, вороватых, с вечно поджатыми хвостами. В этом году были оставлены жить три щенка: два постарше (несуразные гладкошёрстные подросточки) и совсем кроха — та самая «немецкая овчарка». И вот кроху протягивают нам:

— Возьмите щеночка. Смотрите, какой он хороший.

— Действительно, хороший, но мы через неделю уедем из деревни, а в городскую квартиру нам его нельзя.

На сём распрощались, и мы продолжили обед. Потом дети побежали гулять и вернулись с новостью: достопочтенное семейство подарило деревенской детворе двух щенков-подростков. Да, вот так запросто: не спросив у родителей, просто оставили детям двух щенков. Но самое интересное только начиналось…

Ближе к вечеру того же дня я услышала оживлённые голоса детей, и вся гурьба стала ломиться в дом напротив (там летом живут москвичи с двумя бойкими девчушками). Выглянули взрослые, ребятня стала объяснять им что-то наперебой, а потом все завизжали от радости и захлопали в ладоши. Из ворот вышел «московский папа» с лестницей, и шумная процессия двинулась за ним по деревне. Так как моя дочка тоже была там, я выбежала узнать, в чём дело. Она объяснила, что маленького щенка, которого нам предлагали в обед, бросили в колодец на заброшенном участке. Надо было спасать. Эту душещипательную историю услышал мой младшенький и тоже очень захотел посмотреть на спасательную операцию. Пришлось идти с ним.

Через высокую траву мы пробрались к тому, что раньше называлось колодцем. Оттуда время от времени раздавались поистине душераздирающие звуки: что-то между лаем, визгом и поскуливанием. Короче, страстная мольба о помощи. На дне колодца была вода, а в ней — неистово жаждущий жить щенок «немецкой овчарки».

Операция по спасению малыша шла полным ходом, все переживали. Папа таскал старые доски и кидал их в колодец, чтобы поставить лестницу на твёрдое основание, девчушки причитали: «Не бойся, мы тебя спасём!» Около десятка ребятишек с волнением следили за происходящим. Но сложнее всего, похоже, было стоящей рядом со мной молодой женщине — жене главного спасателя. Она постоянно повторяла: «Не кричите, а думайте, что вы будете делать с этим щенком, когда его достанут». На правах взрослой она не могла просто сунуть его детям, как некоторые. Ребят и так уже ждали два щенка, привязанные к забору на время спасательной операции.

Мама просила детей думать, что делать с щенком, а сама уже понимала, кто теперь в ответе за него. Это к её мужу обратились за помощью, это он сейчас босой спускается в сырой колодец, оставив на краю модные мокасины. В руках у него пластиковое ведро с привязанной к нему верёвкой. Мужчина сажает щенка в это ведро, и ребятишки с воплями радости вытаскивают его на свет Божий. У меня из глаз текут слёзы. А в голове роятся мысли… Глядя на мокрый комочек, я понимаю, что теперь он мне не чужой. А я ведь просто стояла рядом! О чувствах спасителя я не спрашивала, но его дальнейшие действия были красноречивее слов. Продрогшего щенка понесли мыть и греть в баню. Догадайтесь, в чью? Ночевать малыш тоже остался у спасителя.

А мне на память стали приходить библейские строки:

О КОЛОДЦЕ

«Простёр Он [руку] с высоты, и взял меня, и извлёк меня из вод многих» (2 книга Царств 22:17).

«Извлёк меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои» (книга Псалтирь 39:3).

О БАНЕ

«Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы освятить её, очистив банею водною, посредством слова; чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Послание ефесянам 5:25–27).

«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни» (Послание Титу 3:5–7).

Папа девчонок опустился на самое дно мрачного колодца в первую очередь не из-за щенка, а из любви к дочуркам, которые иначе непременно полезли бы туда сами. А привязанность к животному возникла уже как следствие сделанного ради него.

Господь же любил нас невыразимой любовью ещё от сотворения мира. Когда человек опустился в пропасть греха, Бог не оставил его там. Он послал на нашу землю Своего единственного Сына Иисуса, Который жизни не пожалел ради нашего спасения. Теперь мы дети Божьи не только по праву творения, но и по праву искупления. Библия говорит: «Вы куплены [дорогою] ценою» (1 Послание коринфянам 7:23).

Со страниц святой Библии Бог не единожды признаётся нам в любви. «Любовью вечною Я возлюбил тебя» (книга пророка Иеремии 31:3), — говорит Он. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).

«Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадёт в яму, не возьмёт её и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы!» (Евангелие от Матфея 12:11, 12).

Иисус заверяет нас, что ни одна, даже самая малая птица, не упадёт на землю без воли Небесного Отца. Что уж говорить о людях, созданных по Божьему образу и подобию? «У вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц» (Евангелие от Матфея 10:30, 31).

Для Бога мы куда дороже овцы, птицы или щенка. Животные способны проявлять верность и благодарность. А как откликаемся мы на Божью любовь?

Светлана Афонина

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2019 г.