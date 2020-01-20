Эмоциональное истощение подростка

В последнее время увеличилось количество случаев клинической депрессии у подростков. На эту тему проводят много исследований. Сегодня мы поговорим о гипотезе эмоционального истощения. Мир гаджетов вокруг нас увеличивается с каждым годом. Ребёнок постоянно находится в эмоциональной стимуляции. Интернет, фильмы, смешные ролики, смс-сообщения, группы ВКонтакте. Информация поступает со всех сторон. Частая смена картинок на экране, увлекательный сюжет, элемент соревнования в играх — всё это стимулирует выброс гормонов стресса и приводит к излишней возбудимости и агрессии. У детей нет состояния покоя. Их нервная система истощается, не справляясь с таким потоком информации, наступает гиперстимуляция и как следствие — депрессия.

Подростки в таком состоянии раздражительны, любое непринятие, замечание вызывает вспышки гнева. Настроение может меняться в течение дня. Например, подростка всё раздражает, он не хочет ходить в школу, ленится. Но как только пришли друзья, он тут же взбодрился, у него отличное настроение. Настроение может измениться, но физиологически не меняется ничего. Подростковая депрессия связана с серотониновыми нарушениями. Серотонин — так называемый «гормон счастья», он оказывает непосредственное влияние на работу большинства органов и систем человеческого организма и способен влиять на настроение человека.

У подростков проявлениями депрессии могут быть повышенный аппетит или его отсутствие, сон с утра до вечера или нарушение сна, жалобы на здоровье. И подростки действительно болеют. Но болезнь их — это детская психосоматика — утренняя температура 37,2 – 37,3, жалобы на боли в горле, кашель, головные боли.

Психологи провели интересное исследование. Подросткам и их родителям задали один единственный вопрос: «Что, по вашему мнению, нужно подростку?» Суть ответа родителей заключалось в следующей фразе: «Чтобы дали денег и отстали». Когда же с этим вопросом обратились к детям, то они ответили: «Нам нужна поддержка, внимание и возможность прийти за советом».

Дорогие родители! Если вам кажется, что ваш подросток агрессивен, никого не уважает, у него нет авторитетов, это не значит, что ему не нужна поддержка и любовь. Если депрессивное состояние у ребёнка длится какое-то время, то ему нужно создать более комфортные условия, снизить стрессовые ситуации, уменьшить требования, напряжение в школе, убрать лишние секции, кружки, репетиторов. И много-много разговаривать, играть в настольные игры, интересоваться, что ему нравится, о чём он думает, мечтает, т. е. создать близость, в которой он нуждается. Если депрессивное состояние длится долгое время, обязательно обратитесь к специалисту — детскому психологу или психотерапевту.

Елена Гребенюк,психолог

Что нужно знать о подростках?

– Подростки искренне откликаются на добро, от души сделанное им. Но они не склонны демонстрировать сразу эту реакцию. Что бы он ни сделал, как бы отрицательно ни среагировал на ваше замечание, знайте, если вы его любите, он это заметит, запомнит и оценит. Но это будет ПОТОМ!

– Самые злостные нарушители вашего спокойствия и непослушные подростки имеют очень чувствительную душу, которую лишили нежности и любви. Но эта душа покрыта толстой коркой пыли и грязи, которую нужно умело почистить, и она заблестит, как бриллиант!

– Отвержение родительского авторитета длится не долго. Через 2 – 3 года появится юношеская прелесть и свежесть лица: у девочек — плавность движений, у мальчиков — мужественность в осанке и поведении. Критическое отношение к родителям идёт на спад. С удовольствием вспоминая о своих «подвигах», они благодарят родителей за ограничения и наказания.

– Часто старшие подростки начинают ставить жизненно важные цели и ищут пути их достижения. Они всё ещё нуждаются в вашей поддержке, совете и любви. Они хотят изменить весь мир, потому что в нём много несправедливости, горя и страданий. Направьте их неуёмную энергию в нужное русло и поддержите в добрых начинаниях. Ваши дети выросли и входят в жизнь! Счастливого пути!

Лидия Нейкурс, психолог

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Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2020 г.