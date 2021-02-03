Если хочешь быть довольным

И счастливым на земле,

Я осмелюсь, друг, советы

Дать полезные тебе.

Первый, лучший из советов,

Что тебе хотел бы дать:

Постарайся ежедневно

Книгу Библию читать.

В этой Книге почерпнёшь ты

Много для души своей.

Эта Книга лучшим другом

Тебе станет в жизни сей.

Полны мудрости высокой

И Божественной любви,

Строки этой Книги чудной

Многих к Богу привели.

И тебе они помогут

Жизни цель и смысл понять.

Мир душе неизреченный

Лишь они готовы дать.

И второе, что могу я

Посоветовать, друг мой:

Прибегай почаще к Богу

С жаркой, пламенной мольбой.

Лишь она в минуты грусти

Радость в сердце наше шлёт,

Дух усталый ободряет,

Утешение даёт.

Третьим, думаю, советом

Я могу сказать тебе:

«Не теряй надежды светлой,

Друг мой милый, на земле!

Помни Господа всё время

На земле среди живых,

И Его святое Имя

Прославляй в делах твоих!»

Раиса Анискина, г. Рязань

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2021 г.