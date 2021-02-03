Если хочешь быть довольным
И счастливым на земле,
Я осмелюсь, друг, советы
Дать полезные тебе.
Первый, лучший из советов,
Что тебе хотел бы дать:
Постарайся ежедневно
Книгу Библию читать.
В этой Книге почерпнёшь ты
Много для души своей.
Эта Книга лучшим другом
Тебе станет в жизни сей.
Полны мудрости высокой
И Божественной любви,
Строки этой Книги чудной
Многих к Богу привели.
И тебе они помогут
Жизни цель и смысл понять.
Мир душе неизреченный
Лишь они готовы дать.
И второе, что могу я
Посоветовать, друг мой:
Прибегай почаще к Богу
С жаркой, пламенной мольбой.
Лишь она в минуты грусти
Радость в сердце наше шлёт,
Дух усталый ободряет,
Утешение даёт.
Третьим, думаю, советом
Я могу сказать тебе:
«Не теряй надежды светлой,
Друг мой милый, на земле!
Помни Господа всё время
На земле среди живых,
И Его святое Имя
Прославляй в делах твоих!»
Раиса Анискина, г. Рязань
Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2021 г.