8 интересных фактов о молитве

1. В Библии в общей сложности записаны 650 молитв.
2. В Библии зафиксированы около 450 ответов на молитвы.
3. Первое упоминание о молитве мы находим в Бытие 4:26.
4. Библия содержит 25 молитв Иисуса во время Его земного служения.
5. Апостол Павел говорит о молитве (молитвах, молитвенных просьбах, молитвенных отчётах, призывам к молитве) 41 раз.
6. Хотя молиться можно (и должно) в любом телесной позе, Библия упоминает о пяти из них: сидя, стоя, преклоняя колени, лицом к земле и с поднятыми вверх руками.
7. Иисус, говоря о молитве (Луки 11:1–4), указывает на пять аспектов, требующих внимания: Божья вечная слава («да святится имя Твоё»), Его вечное Царство («да приидет Царствие Твоё»), Его святая воля («да будет воля Твоя»), наше настоящее («дай нам»), наше прошлое («прости нам») и наше будущее («не введи нас»).
8. Слово «Аминь» (которое буквально означает «да будет так», «истинно») первый раз появляется в Библии в книге Числа 5:22.
Источник: www.hristiane.ru