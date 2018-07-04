8 интересных фактов о молитве

1. В Библии в общей сложности записаны 650 молитв.

2. В Библии зафиксированы около 450 ответов на молитвы.

3. Первое упоминание о молитве мы находим в Бытие 4:26.

4. Библия содержит 25 молитв Иисуса во время Его земного служения.

5. Апостол Павел говорит о молитве (молитвах, молитвенных просьбах, молитвенных отчётах, призывам к молитве) 41 раз.

6. Хотя молиться можно (и должно) в любом телесной позе, Библия упоминает о пяти из них: сидя, стоя, преклоняя колени, лицом к земле и с поднятыми вверх руками.

7. Иисус, говоря о молитве (Луки 11:1–4), указывает на пять аспектов, требующих внимания: Божья вечная слава («да святится имя Твоё»), Его вечное Царство («да приидет Царствие Твоё»), Его святая воля («да будет воля Твоя»), наше настоящее («дай нам»), наше прошлое («прости нам») и наше будущее («не введи нас»).

8. Слово «Аминь» (которое буквально означает «да будет так», «истинно») первый раз появляется в Библии в книге Числа 5:22.

Источник: www.hristiane.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.