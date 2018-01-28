Верховный суд Филиппин вынес решение в пользу студента, соблюдающего субботу

Верховный суд Филиппин в своем, так называемом, «знаменательном решении» постановил принять решение в пользу студента, прихожанина Церкви Адвентистов Седьмого Дня, и его конституционного права свободно соблюдать день покоя в соответствии со своими убеждениями. Постановление, датируется июлем 2017 года, но было обнародовано лишь недавно, и было принято в пользу заявителя Денмарка Валмореса, который подал иск против Государственного медицинского университета и колледжа Минданао, декана Кристины Ачакосо и преподавателя Джованни Кабилдо.

Денмарк Валморес подал иск после серии непрекращающихся отказов на его просьбы в связи со своими религиозными убеждениями получить право на освобождение от занятий и экзаменов по субботам, в библейский день покоя, который соблюдают адвентисты седьмого дня. В иске также осуждалось несоблюдение ответчиками раздела 5 Билля о правах из Конституции Филиппин 1987 года. В разделе 5 говорится, о том, что «всегда будут разрешено свободное осуществление и реализация права на проявление религиозных убеждений без какой-либо дискриминации или предпочтений».

Адвокат Валмореса — адвентист Нил Абайон — и Анган Тайо — представитель Парламента — сказали, что подобное развитие событий воодушевляет Церковь Адвентистов Седьмого Дня придавать большую ценность религиозной свободе. Абайон также считает, что это решение укрепляет идентичность адвентистов как людей, соблюдающих Господень день покоя.

«Влияние этого решения очень велико, учитывая, что один из наиболее часто используемых аргументов против сообщества адвентистов седьмого дня состоит в том, что, когда мы просим признать наши права на свободу вероисповедания, люди отвечают: «Как же тогда один из твоих друзей адвентистов ходит в школу по субботам?»» — сказал Абайон, ссылаясь на широко распространенное возражение, звучащее в сторону тех, кто хочет получить разрешение на освобождение от учебы в этот день. «В деле Валмореса Верховный суд разъяснил, что соблюдение своего вероисповедания является общим правилом, и что один человек не может быть наказан за нарушение религиозных убеждений другого человека», — сказал он.

Дело было заведено в 2014 году, когда некоторые занятия и экзамены Денмарка Валмореса были перенесены на субботу. Однажды Валморес не смог сдать экзамена по гистопатологии, потому что он был в субботу. Пропустив экзамен, он получил неудовлетворительную оценку, и не имел права сдавать последующие тесты.

В ответ Валморес написал письмо декану и преподавателю факультета с просьбой разрешить ему не участвовать в занятиях по субботам, одновременно выразив желание сдать экзамен. После отправки нескольких официальных писем, включая документ о членстве в Церкви Адвентистов Седьмого Дня, подписанный Ханани Ниетесом, директором отдела общественных связей и религиозной свободы Центральной Конференции Минданао, Валморес не получил ответа.

Ситуация, в которой он оказался, побудила Валмореса возбудить дело в суде и получить помощь от Комиссии по высшему образованию. Вопрос был рассмотрен соответствующим образом и передан непосредственно председателю Верховного суда Минданао Макападо Абатону Муслиму. В ответ председатель ВС отправил декану Ачакосо копию Меморандума Комиссии по высшему образованию, изданного в 2010 году, в качестве ссылки на жалобу, отправленную Валмором. И Ачакосо и Кабилдо никак не отреагировали на полученные инструкции. Это молчание побудило Валмореса принять законные меры, поскольку его право на свободу вероисповедания было нарушено.

Через четыре года после подачи иска Верховный суд Филиппин принял решение в пользу заявителя-адвентиста, указав, что «учреждения образования обязаны соблюдать права своих студентов на свободу вероисповедания. Следовательно, наши учебные заведения несут ответственность за ограничение своих академических свобод, если они вступают в противоречие с правами, данными Конституцией».

«Дело Валмореса может быть классифицировано как знаковый случай из-за того, что он является первым случаем, оспаривающим убеждение адвентистов седьмого дня о соблюдении субботы», — сказал Абайон. «Таким образом, [этот случай], скорее всего, будет обсуждаться во время дискуссий в юридических школах на предмете «Конституционный закон, часть 2». По сути, следующее поколение юристов будет осведомлено о том, что такое соблюдение субботы».

Денмарк Валморес продолжает получать образование в том же университете, при этом реализуя свое право на свободу вероисповедания.

Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион

и «Адвентист Ревью»

Источник: adventist.ru



Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2018 г.