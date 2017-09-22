Выпускница университета Эндрюса стала номинантом Студенческого Оскара за фильм про аутистов

Фильм Нины Валладо “Сестра” (Sisterly) был выбран в качестве одного из семи финалистов из 1600 документальных фильмов Студенческого Оскара (Student Academy Awards – это ежегодный конкурс Академии киноискусств для кинематографистов колледжей и университетов. Сайт oscars.org – примечание переводчика). В мае 2017 г Нина Валладо получила степень бакалавра изобразительных искусств с отличием в Университете Эндрюса. Ее дипломный проект “Сестра” рассказывает о взаимоотношениях автора с ее родной сестрой Лизой, страдающей аутизмом.

“Было необычно рассказывать о Лизе. Она ведь моя сестра, я люблю ее, общаюсь с ней такими средствами, которые я знаю. Но т.к. она не может отвечать, как обычный человек, в действительности я ее почти не знаю. Она могла повторить то, что я научила ее говорить. Например, ответить на вопрос “Как дела?” или “Какой твой любимый цвет?”. Но ее интересы, ее личность, ее мечты – оставались для меня загадкой.

Рассказывая нашу историю через фильм, я познала, что такое сестринские отношения. До этого я считала, что это такие отношения могут быть у матери или моих друзей с их сестрами. Но оказалось, что это уникальная связь, которую я создаю с моей собственной сестрой.

У меня две сестры – Карен и Лиза, это дает мне уникальный опыт в отношениях. Мы встретились с Лизой там, где она была, и самым тяжелым было то, что она не могла общаться, используя слова. Мы просто находили вещи, которые могли бы делать вместе: складывать пазлы, смотреть мультфильмы. Сестринские отношения могут быть сложными, неприятными или даже разрушенными, но они остаются особыми отношениями. И у нас с Лизой так было всегда.

У нас всегда были близкие, личные отношения. И я пытаюсь раскрыть это в фильме. В 16 лет прорывом стала внезапно открывшаяся способность Лизы произносить слова – в фильме рассказывается как это было. Наши отношения продолжают развиваться. Прорыв не был финишем, скорее началом.

На самом деле, у меня не было больших амбиций в отношение моего фильма. Наверное, я просто боялась разочароваться. Я подавала его на небольшие, местные кинофестивали, но нигде его не принимали. Я стала искать бесплатные фестивали и нашла Студенческий Оскар. Терять мне было нечего. И вдруг я получаю электронное письмо, которое начинается со слов “Поздравляем!”. Моей первой реакцией было: “Что? Я в полуфинале?”. Месяц спустя пришло уведомление, что мой фильм прошел в финал. Во второй половине сентября станет известным, какой фильм изберут победителем и он уже может быть номинирован на настоящий Оскар.

Есть фильм, вышедший в 2016 г, под названием “Life Animated”, в котором рассказывается история семи братьев, один из которых страдает аутизмом. Этот фильм оказал огромное влияние на мою историю В нем есть короткая сцена, где рассказывается о страхах и радостях брата с аутизмом. Меня вдохновила эта сцена. Придала уверенности продолжить и раскрыть эту тему в моем фильме. Если бы у меня была возможность только один раз показать этот фильм, я бы показала его моей семье, потому что они могут подтвердить, что моя история правдива.

Оскар? – Да, это звучит очень круто. Но я также с нетерпением жду возможности показать свой фильм в школах и церквях, потому что это сообщества, которым нужно рассказать об аутизме. И я горжусь, что могу быть голосом аутистов от имени моей сестры”.

Источник: mosadvent.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2017 г.