Фильм «Ты веришь?»

Двенадцать разных людей. У каждого своя жизнь. У каждого свои радости, надежды и проблемы. Они движутся в разных направлениях. Но однажды они встречаются, и всё меняется…

Парочка уличных грабителей, адвокат, виртуозно перечеркнувшая жизнь честного спасателя своим выступлением на процессе, спасатель, не пожелавший отступиться от христианских принципов, старики-родители, потерявшие дочь, и бездомные мать и ребёнок, живущие в старенькой машине. Это далеко не все герои фильма. Что может их связывать?

Я читала, что Бог мог бы послать ангелов, чтобы рассказать всему миру о Нём. Но эта важная миссия поручена нам, людям. Мы — Его представители на земле, Его руки и Его уста. Потому что это нужно нам: заботиться друг о друге, помогать, учить. Участвуя таким образом в жизнях других людей, мы становимся больше похожи на Бога. Так мы учимся любить, и так растёт наша вера.

«Ты веришь?» — это больше, чем фильм, это вопрос, на который мы все должны ответить. Нам нужно задуматься, что действительно важно. Веришь ли ты в Бога? В Того, Который так безмерно нас любит, что отдал за нас Свою жизнь? А если веришь, то в чём это выражается? Соответствуют ли твои поступки твоей вере?

Анна Ковалёва, proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2018 г.