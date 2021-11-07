Найдены физические доказательства землетрясения, описанного в ветхом завете

При раскопках в Иерусалиме были обнаружены руины повреждённых землетрясением зданий, датируемые VIII веком до Р. Х., когда, как считается, и произошло это стихийное бедствие.

В первом стихе Книги пророка Амоса говорится, что описываемые события произошли за два года до землетрясения, в то время, когда Озия был царём Иудеи (середина VIII в. до Р. Х.). Спустя столетия пророк Захария предсказывал Армагеддон, записав такое предупреждение: «Вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского» (Библия, книга пророка Захарии 14:5).

В ходе раскопок были обнаружены многочисленные руины древних зданий. Полученные данные дополняют иные свидетельства землетрясения, ранее обнаруженные в других местах Израиля и на дне Мёртвого моря.

Исследователи утверждают, что ими рассматривались и другие возможные объяснения разрушения построек, например, пожар, но археологи не нашли пепла или других свидетельств того, что город был сожжён.

«Мы сравнили эти руины с другими подобными местами, как в Иерусалиме, так и за его пределами, где также было обнаружено нечто похожее. Совпадений было достаточно, чтобы мы смогли установить связь между разрушениями древних построек и сказать, что катастрофа произошла не в одном конкретном месте, а оказалась более масштабным бедствием», — сказал археолог из Израильского управления древностей Джо Узиэль.

Ветхозаветные источники рассматривали землетрясение как знаменательное событие и вели от него отсчёт времени, точно так же, как современные люди могут использовать начало пандемии Covid-19 в качестве своеобразной точки отсчёта.

В Иерусалиме возможны мощные и разрушительные землетрясения, о чём свидетельствует зарегистрированное в 1927 году землетрясение.

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.