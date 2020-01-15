Гадания — безобидная забава?

Настали святки. То-то радость!

Гадает ветреная младость,

Которой ничего не жаль,

Перед которой жизни даль

Лежит светла, необозрима;

Гадает старость сквозь очки

У гробовой своей доски,

Всё потеряв невозвратимо;

И всё равно: надежда им

Лжёт детским лепетом своим.

А. С. Пушкин,«Евгений Онегин»

Великий классик делает меткий вывод о лживости гаданий, но в целом настроение при чтении этих строк светлое, радостное и доброе. Поэт преподносит святочные забавы как нечто прекрасное, вселяющее надежду. Но так ли невинна народная традиция гаданий?

Раньше гадания были одним из главных девичьих развлечений на святки, так как многие девушки, ожидая замужества, хотели заглянуть в будущее и, хоть с помощью нечистой силы, узнать, кого судьба пошлёт им в мужья, и какая жизнь ожидает их впереди.Святочные гадания хронологически связаны с периодом зимних святок (время с Рождественского сочельника по Крещение).Как только ни гадали наши предки: и с зеркалами, и с петухами, и по теням, и на картах, и на воске, и на валенке (туфельке, сапоге), и по ниточке, и по колечку, и по собачьему лаю, и подслушиванием, и окликанием прохожих… Чего только народ наш не напридумывал!Между тем, Библия и церковь предупреждают, что гадания — дело небогоугодное. Действовавший в Российской империи закон запрещал «в навечерие Рождества Христова и в продолжение святок заводить, по старинным идолопоклонническим преданиям, игрища и, наряжаясь в кумирские одеяния, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни».

Ежегодно практически каждому священнику приходится говорить о святочных гаданиях. Причём аргументы тех, кто любит предаваться этому отнюдь не безопасному занятию, поражают своей находчивостью. Здесь и рассуждения о том, что нечего народные традиции забывать, и доказательства, что это всего лишь безобидная игра, и даже утверждение, что данное действо чуть ли не Богом благословлено, так как с молитвой творится и церковными предметами (свечами, ладаном) освящается.Лукавый на выдумки хитёр и, чтобы оправдать своё лукавство, обязательно удивительные по находчивости аргументы преподнесёт. Но нет оправдания гаданию. Библия недвусмысленно предостерегает: «Не должен находиться у тебя… прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (книга Второзаконие 18:10–12); «И вы не слушайте… своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочётов, … ибо они пророчествуют вам ложь» (книга пророка Иеремии 27:9,10).

Понятно, что человеку, входящему в новый год, далеко не безразлично, что этот год грядущий принесёт. Этот интерес всемерно поддерживается многочисленными СМИ, начиная от бульварной газеты и заканчивая «серьёзными» программами на центральных каналах телевидения.

Вот что говорит протоиерей Александр Авдюгин: «Одной из причин неугасающей любви к гаданию и предсказаниям является навязываемая ныне и в государственном масштабе политика “хранения народных традиций”. Вот только в веер этих “традиций” вошло не только доброе и вечное. Под вывеску заботы об историческом наследии и культурных ценностях смели всю языческую грязь, разрисованную столь красочным внешним видом. Под карнавальными одеждами не замечается всё та же ухмылка врага рода человеческого. Святочные гадания также усиленно возводятся в ранг “традиции”, а там, где эту “традицию” принимать не хотят, откровенное нечестие преподносится в ранге забавы, шутки или игры. Этот легкомысленный флирт с потусторонним миром подобен по своим последствиям лёгкому наркотику. Он обязательно потребует продолжения в более чёткой и страшной форме».

Тайна, адреналин, замирание сердца, просто забава и необычное времяпровождение… Неужели ради этого стоит идти против совета Того, Кто знает нас лучше нас самих, Кто любит нас как никто другой? Ему ли неведомо, что послужит нашему счастью и нашей безопасности? Естественно, у нас есть своё мнение, свои желания, но вера полагается не на собственные предпочтения, а на то, что сказал Господь. Лично я верю Ему и Его Слову, а потому в гаданиях не участвую. Даже в шутку.

Подготовила Евгения Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2020 г.