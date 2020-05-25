Газете «Сокрытое Сокровище» — 20 лет!

Дорогие читатели! Ровно 20 лет назад, в мае 2000 года, вышел первый номер нашей газеты тиражом всего 1000 экземпляров. За эти годы газета выросла многократно и приобрела сотни тысяч благодарных читателей в разных уголках России. Сейчас общий тираж газеты «Сокрытое Сокровище» составляет 412 000 экземпляров. Её издают в 14 городах — от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Издавая газету «Сокрытое Сокровище», мы стремимся рассказать, насколько интересной и вдохновляющей может быть жизнь, основанная на живой связи с Богом, Который любит и заботится о каждом человеке.

Мы желаем вам, дорогие друзья, чтобы ваша вера в Иисуса Христа росла и укреплялась! Пусть наш милосердный Господь даст вам сил и здоровья, пошлёт Свою охрану и защиту, покажет выход из затруднительных ситуаций. Счастья и благополучия вам!

Сердечно благодарим вас за отклики на публикации, за опыты и стихи, которые вы присылаете. Благодарим вас за средства, которые вы жертвуете, чтобы многие люди могли получить газету и узнать что-то важное о нашем Творце и Спасителе Иисусе Христе.

Да благословит вас Бог!

Редакция

Вехи истории нашей редакции

2000 г. — вышел в свет первый номер газеты «Сокрытое Сокровище» тиражом 1000 экз. для распространения в Республике Марий Эл.

2001 г. — начала работу Заочная Библейская школа при редакции.

2002 г. — газета зарегистрирована в МПТР РФ для распространения на территории России.

2003 г. — начал работу сайт газеты sokrsokr.net.

2004 г. — началось строительство здания редакции.

2005 г. — благодаря пожертвованиям читателей строительство завершилось, и газета обрела свой дом. Тираж газеты достиг 100 000 экземпляров.

2006 г. — вышел в свет первый номер детского христианского журнала «Чудесные странички».

2007 г. — газета «Сокрытое Сокровище» начала издаваться более чем в 10 городах России, вышел в свет первый номер газеты «Ваши ключи к здоровью».

2011 г. — вышел в свет первый номер молодёжной христианской газеты «7D формат», начали работу сайты газеты «7D формат» proekt7d.ru и газеты «Ваши ключи к здоровью» 8doktorov.ru.

2012 г. — начал работу сайт детского журнала «Чудесные странички» chudostranichki.ru, открылись видео-каналы в интернете: youtube.com/new7d и youtube.com/videoSokr.

2013 г. — активно работают группы газеты во всех популярных социальных сетях.

2014 г. — начала работу «Горячая линия» для читателей газеты.

2016 г. — газеты «Сокрытое Сокровище», «Ваши ключи к здоровью», «7D формат» и журнал «Чудесные странички» распространяются через Почту России.

Отзывы читателей

Этот отзыв поступил на «Горячую линию». Читательница из г. Уфы очень эмоционально рассказала, как получила газету «Сокрытое Сокровище»: «Бог послал мне газету в нужное время, в нужный час, когда мне не хотелось жить. У меня онкология, и сын привёз меня в онкологическое отделение. Там ко мне подошла женщина и протянула газету со словами: “Возьмите духовную газету”. Я ответила: “Мне ничего не надо, я сама очень духовная, у меня есть Библия и Псалтырь”. Тогда женщина предложила мне книгу “Закон Божий”. Я взяла эту книгу и запела песню “Косари на лугу”. Женщина подхватила, и мы стали петь вместе. Я плакала от счастья. Я благодарю Бога за то, что Он дал мне эту встречу. Газету я всё-таки взяла и поняла, что она попала ко мне в нужный час, в нужное время. Аллилуйя!»

А это письмо пришло по почте. Его написал Сергей Черевичкин:

«Здравствуйте! Нахожусь на пожизненном сроке, и вот сейчас в мои руки попали ваши издания ”Сокрытое Сокровище“ и ”Ваши ключи к здоровью“. Очень интересные, занимательные, мудрые издания, где раскрывается суть жизни. ”Сокрытое Сокровище“ даёт религиозное понимание, познание истины Господа, открывает глаза на мир совсем по-другому. ”Ваши ключи к здоровью“ — не менее интересная газета. Я читаю, работаю, думаю, рассуждаю о прочитанном и многое применяю в жизни. Большое вам спасибо за ваш труд!»

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.