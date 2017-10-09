Анализ ДНК позволил найти потомков библейского народа

Генетики обнаружили потомков жителей легендарного библейского Ханаана, население которого считалось уничтоженным. Оказалось, что потомки ханаанцев живут на территории современного Ливана.

Генетический анализ 4000-летних человеческих останков, идентифицированных как жители Ханаана, показал: маловероятно, что древнее население было полностью уничтожено. Таким образом, появились новые данные о древней истории народов Ближнего Востока.

Учёные полагают, что ханаанцы сочетали в себе гены местных фермеров, которые жили на Ближнем Востоке со времён неолита, и мигрантов с востока, которые прибыли в регион примерно 5000 лет назад. Современные ливанцы являются прямыми потомками ханаанцев. Впрочем, с генетической точки зрения они не являются «чистыми» ханаанцами, так как примерно 3000 лет назад они смешались с пришлыми народами.

Отмечается, что новое открытие позволит обнаружить другие следы этого малоизученного библейского народа, и раскрыть пока неизвестные детали из их истории.

Источник: Интернет-газета ProChurch.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.