«Гибель народу без Божьего слова»

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского. Много написано о его великом таланте, о гениальности его произведений, о его глубокой вере в Бога. Я думаю, что именно эта вера и трепетное отношение к Евангелию позволили писателю не только проникнуть в глубины человеческой души, но и сделать прогнозы будущих событий.

В романе «Братья Карамазовы» есть потрясающий отрывок: «По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело!.. Раз человечество отречётся поголовно от Бога…, то само собою… падёт всё прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит всё новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни всё, что она может дать, но непременно для счастия и радости в одном только здешнем мире».

Удивительно, но именно это мы с вами наблюдаем в повседневной жизни! Веру в Бога в нашей стране разрушали целенаправленно и методично — рушили церкви, преследовали верующих. Почему же теперь мы удивляемся жестокости и безнравственности современной молодёжи, говорим, что у них нет ничего святого? Безбожное воспитание сделало своё дело. Прежние мировоззрение и нравственность, как и говорил Достоевский, пали. «Живём один раз» — популярный лозунг. Вот она, «радость в одном только здешнем мире». Отвергнув Бога и Его Закон, люди отвергли вечную жизнь.

Через своего героя, Дмитрия Карамазова, Достоевский восклицает: «Только как же, спрашиваю, после того человек-то? Без Бога-то и без будущей жизни? Ведь это, стало быть, теперь всё позволено, всё можно делать?» Да, именно так. Если нет Бога и морально-нравственного закона, человек пускается во все тяжкие, летит по жизни без тормозов с лозунгом «Бери от жизни всё».

Вы можете со мной не согласиться, сказав, что знаете немало нравственных, хотя и нерелигиозных людей. Да, я тоже встречала таких. У Фёдора Михайловича есть ответ и на этот вопрос: «Совесть — это действие Бога в человеке». Являясь Творцом, Господь вложил совесть в каждого человека, она и не даёт скатиться на дно беззакония тем, кто прислушивается к ней. Но если человек раз за разом переступает через свою совесть, глушит её голос, тогда он перестаёт слышать её, и уже нет никаких ограничений. Уверена, что бессовестных людей вам тоже приходилось встречать.

Насчёт этого Достоевский записал в своём дневнике: «Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного. Человек должен непрестанно задавать себе вопрос: истинны ли мои убеждения? Для этого существует одна единственная проверка — Христос». Действительно, без Закона Божьего мы не сможем понять, что добро, а что зло, не сможем правильно отрегулировать свой внутренний компас. «Христианство есть единственное убежище Русской Земли ото всех её зол», — писал Фёдор Михайлович в письме к Н. А. Любимову.

К счастью, период безбожия в нашей стране закончился. Теперь главное, чтобы религия не была поверхностной, чтобы каждый человек познакомился с Христом лично. Как? Изучая Библию, Слово Божье, которое в своё время воспел Достоевский: «Господи! Что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку!.. И сколько тайн разрешённых и откровенных! Люблю книгу сию! Гибель народу без Божьего Слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного восприятия».

Зинаида Соколова

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.