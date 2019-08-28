Гибель Содома и Гоморры

Книга Бытие, глава 19

1 И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли

2 И сказал: государи мои! зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру и пойдёте в путь свой. Но они сказали: нет, мы ночуем на улице.

3 Он же сильно упрашивал их; и они пошли к нему, и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испёк пресные хлебы, и они ели.

4 Ещё не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со [всех] концов [города], окружили дом.

5 И вызвали Лота, и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам; мы познаем их.

6 Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь,

7 И сказал: братья мои, не делайте зла;

8 Вот у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего.

9 Но они сказали [ему]: пойди сюда. И сказали: вот пришелец, и хочет судить? теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь.

10 Тогда мужи те простёрли руки свои, и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли;

11 А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав входа.

12 Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть ещё здесь? зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места,

13 Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его.

14 И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Гос­подь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит.

15 Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города.

16 И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города.

17 Когда же вывели их вон, [то один из них] сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть.

18 Но Лот сказал им: нет, Владыка!

19 Вот, раб Твой обрёл благоволение пред очами Твоими, и велика милость Твоя, которую Ты сделал со мною, что спас жизнь мою; но я не могу спасаться на гору, чтоб не застигла меня беда и мне не умереть;

20 Вот, ближе бежать в сей город, он же мал; побегу я туда, — он же мал; и сохранится жизнь моя.

21 И сказал ему: вот, в угодность тебе Я сделаю и это: не ниспровергну города, о котором ты говоришь;

22 Поспешай, спасайся туда, ибо Я не могу сделать дела, доколе ты не придёшь туда. Потому и назван город сей: Сигор.

23 Солнце взошло над землёю, и Лот пришёл в Сигор.

24 И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа с неба,

25 И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастения земли.

26 Жена же [Лотова] оглянулась позади его и стала соляным столпом

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2019 г..