Главное условие

Решил злой человек стать добрым. Помолился Богу и стал добро людям делать.

А зло тут как тут:

— Ну уж нет, я своей добычи никому не отдам!

Улучило момент и искусило человека совершить злой поступок. Сидит, руки потирает:

— Никуда от меня не денется!

Но не тут-то было! Человек после этого только умнее стал. Помолился он вновь Богу, прося защитить его от зла, и с ещё большим усердием стал творить добро. А на все уговоры зла не обращал больше никакого внимания.

И пошло зло, дрожа от злобы, с насиженного места. Куда? Да в первый же дом, где не помнят о Боге и не просят Его о помощи!

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Ефесянам 2:8-10).

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.