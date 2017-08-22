Главное условие

Решил злой человек стать добрым. Помолился Богу и стал добро людям делать.
А зло тут как тут:
— Ну уж нет, я своей добычи никому не отдам!
Улучило момент и искусило человека совершить злой поступок. Сидит, руки потирает:
— Никуда от меня не денется!
Но не тут-то было! Человек после этого только умнее стал. Помолился он вновь Богу, прося защитить его от зла, и с ещё большим усердием стал творить добро. А на все уговоры зла не обращал больше никакого внимания.
И пошло зло, дрожа от злобы, с насиженного места. Куда? Да в первый же дом, где не помнят о Боге и не просят Его о помощи!
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Ефесянам 2:8-10).